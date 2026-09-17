Noi rețineri și amenzi de zeci de mii de lei după protestul fermierilor din Piața Victoriei. Jandarmeria București a dus zeci de persoane la audieri.

Anchetatorii continuă identificarea celor implicați în incidentele violente izbucnite marți la protestul fermierilor din Piața Victoriei. În urma verificărilor, alte cinci persoane au fost reținute, ridicând numărul total al celor duși la sediile unităților de poliție la 55, potrivit News.ro.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Jandarmeriei București, care au precizat că acțiunile de identificare bazate pe imaginile video și pe probele strânse din teren sunt în plină desfășurare.

Sancțiunile au crescut și ele substanțial în ultimele ore, valoarea totală a celor 33 de amenzi aplicate până în prezent ajungând la suma de 66.800 de lei.

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe latură penală, a fost dispusă măsura arestului preventiv faţă de un inculpat.

De asemenea, faţă de alţi 4 bărbaţi a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. Totodată, faţă de alţi 5 autori a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propuneri legale.

Tensiunile din fața sediului Guvernului au escaladat în timpul protestului fermierilor de marți, când un grup de protestatari a încercat să forțeze cordonul de protecție stabilit de forțele de ordine.

În timpul altercațiilor, mai multe persoane au adresat injurii și au aruncat cu diverse obiecte în direcția jandarmilor, fiind necesară intervenția trupelor speciale.

Activităţile în cadrul dosarului penal sunt desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale.