Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o afacere care transformă comentariile de pe internet în vânzări

Să cumperi un produs direct dintr-un comentariu pe rețelele sociale, fără să mai intri pe site-ul magazinului. Este una dintre ideile pe care doi români le transformă în realitate cu ajutorul inteligenței artificiale. Andrei Negrău și Lisa Popovici au fondat o companie în SUA, iar acum au obținut o finanțare de 17 milioane de dolari de la investitori pentru a-și duce afacerea mai departe, potrivit Profit.ro.

Doi români au obținut 17 milioane de dolari pentru compania lor din SUA

Andrei Negrău și Lisa Popovici sunt fondatorii Siena, o companie de tehnologie lansată în Statele Unite în 2022, care dezvoltă soluții de inteligență artificială pentru magazine online și branduri internaționale. Cei doi au reușit acum să atragă 17 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, numită Series A, destinată dezvoltării afacerii, iar investiția a fost condusă de fondul York IE, alături de Joyance Ventures și investitorii care susțineau deja compania, printre care Aglaé Ventures și Sierra Ventures.

Odată cu această finanțare, suma totală atrasă de Siena de la investitori a ajuns la 29,7 milioane de dolari, bani necesari pentru a-și dezvolta tehnologia și activitatea.

Ce face inteligența artificială creată de cei doi români

Siena dezvoltă agenți de inteligență artificială care îi ajută pe comercianți să comunice cu oamenii și să vândă produse. De exemplu, un client care întreabă despre un produs într-o conversație online poate primi automat informații, recomandări și ajutor pentru finalizarea cumpărăturii. Tehnologia poate fi folosită și pe rețelele sociale, unde răspunde la întrebările din comentarii și mesaje private.

Astfel, magazinele nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe angajați pentru fiecare întrebare primită de la clienți. Compania a început cu un program AI destinat serviciilor pentru clienți, care răspundea solicitărilor venite de la cumpărători. Ulterior, platforma a fost extinsă pentru a ajuta și la vânzări, recomandări de produse și comunicarea cu comunitățile online ale brandurilor.

Siena își propune acum să adune într-un singur sistem informațiile despre interacțiunile clienților, astfel încât programele AI și angajații să poată folosi ceea ce au aflat deja despre nevoile cumpărătorilor.

De la un start-up fondat în 2022 la finanțări de aproape 30 de milioane de dolari

Siena AI a fost lansată în 2022, la San Francisco, de Andrei Negrău, cofondator și director general, și Lisa Popovici, cofondatoare a companiei. Un an mai târziu, în 2023, firma a anunțat o finanțare de 4,7 milioane de dolari.

Compania și-a dezvoltat inițial activitatea în comerțul electronic, unde magazinele au nevoie să răspundă rapid unui număr mare de solicitări, iar platforma este folosită de branduri din domenii precum frumusețea, sănătatea, nutriția, băuturile și moda. Potrivit companiei, printre clienții săi actuali se numără și branduri internaționale precum SPANX, FIGS, HexClad și Comfrt.

Pe ce vor cheltui cei doi români cele 17 milioane de dolari

Noua finanțare va fi folosită pentru dezvoltarea unor agenți AI capabili să îndeplinească mai multe sarcini fără intervenția permanentă a unui angajat. În același timp, Siena vrea să extindă infrastructura care le permite magazinelor să păstreze și să folosească informațiile obținute din conversațiile cu clienții. De exemplu, dacă un cumpărător returnează un produs pentru că nu i se potrivește, informația ar putea fi folosită ulterior pentru recomandări mai bune.