Susține Susține

Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o afacere care transformă comentariile de pe internet în vânzări

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Andrei Negrău și Lisa Popovici
Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o afacere care transformă comentariile de pe internet în vânzări. Sursă foto: Siena AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Să cumperi un produs direct dintr-un comentariu pe rețelele sociale, fără să mai intri pe site-ul magazinului. Este una dintre ideile pe care doi români le transformă în realitate cu ajutorul inteligenței artificiale. Andrei Negrău și Lisa Popovici au fondat o companie în SUA, iar acum au obținut o finanțare de 17 milioane de dolari de la investitori pentru a-și duce afacerea mai departe, potrivit Profit.ro.

Cuprins:

Doi români au obținut 17 milioane de dolari pentru compania lor din SUA

Andrei Negrău și Lisa Popovici sunt fondatorii Siena, o companie de tehnologie lansată în Statele Unite în 2022, care dezvoltă soluții de inteligență artificială pentru magazine online și branduri internaționale. Cei doi au reușit acum să atragă 17 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, numită Series A, destinată dezvoltării afacerii, iar investiția a fost condusă de fondul York IE, alături de Joyance Ventures și investitorii care susțineau deja compania, printre care Aglaé Ventures și Sierra Ventures.

HtmlCode

Odată cu această finanțare, suma totală atrasă de Siena de la investitori a ajuns la 29,7 milioane de dolari, bani necesari pentru a-și dezvolta tehnologia și activitatea.

Ce face inteligența artificială creată de cei doi români

Siena dezvoltă agenți de inteligență artificială care îi ajută pe comercianți să comunice cu oamenii și să vândă produse. De exemplu, un client care întreabă despre un produs într-o conversație online poate primi automat informații, recomandări și ajutor pentru finalizarea cumpărăturii. Tehnologia poate fi folosită și pe rețelele sociale, unde răspunde la întrebările din comentarii și mesaje private.

Astfel, magazinele nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe angajați pentru fiecare întrebare primită de la clienți. Compania a început cu un program AI destinat serviciilor pentru clienți, care răspundea solicitărilor venite de la cumpărători. Ulterior, platforma a fost extinsă pentru a ajuta și la vânzări, recomandări de produse și comunicarea cu comunitățile online ale brandurilor.

HtmlCode

Siena își propune acum să adune într-un singur sistem informațiile despre interacțiunile clienților, astfel încât programele AI și angajații să poată folosi ceea ce au aflat deja despre nevoile cumpărătorilor.

De la un start-up fondat în 2022 la finanțări de aproape 30 de milioane de dolari

Siena AI a fost lansată în 2022, la San Francisco, de Andrei Negrău, cofondator și director general, și Lisa Popovici, cofondatoare a companiei. Un an mai târziu, în 2023, firma a anunțat o finanțare de 4,7 milioane de dolari.

Compania și-a dezvoltat inițial activitatea în comerțul electronic, unde magazinele au nevoie să răspundă rapid unui număr mare de solicitări, iar platforma este folosită de branduri din domenii precum frumusețea, sănătatea, nutriția, băuturile și moda. Potrivit companiei, printre clienții săi actuali se numără și branduri internaționale precum SPANX, FIGS, HexClad și Comfrt.

Pe ce vor cheltui cei doi români cele 17 milioane de dolari

Noua finanțare va fi folosită pentru dezvoltarea unor agenți AI capabili să îndeplinească mai multe sarcini fără intervenția permanentă a unui angajat. În același timp, Siena vrea să extindă infrastructura care le permite magazinelor să păstreze și să folosească informațiile obținute din conversațiile cu clienții. De exemplu, dacă un cumpărător returnează un produs pentru că nu i se potrivește, informația ar putea fi folosită ulterior pentru recomandări mai bune.

Dacă mai mulți cumpărători reclamă aceeași problemă, observațiile lor ar putea ajunge și la echipa responsabilă de îmbunătățirea produselor. Andrei Negrău explică, într-un mesaj publicat pe site-ul companiei, că obiectivul Siena este să conecteze serviciile pentru clienți, vânzările și comunicarea din rețelele sociale, astfel încât informațiile utile să nu rămână separate în fiecare departament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) români România
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
Tvmania.libertatea.ro
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
ALTE ȘTIRI
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Nicușor Dan, decizia care bagă sportul în alertă. Nu mai vrea ca primăriile să dea bani cluburilor private de fotbal! A blocat legea finanțărilor de un milion de euro pe an
Fanatik.ro
Nicușor Dan, decizia care bagă sportul în alertă. Nu mai vrea ca primăriile să dea bani cluburilor private de fotbal! A blocat legea finanțărilor de un milion de euro pe an
BNR păstrează dobânda la 6,5% pe an, cu riscul unei noi accelerări a inflației
Financiarul.ro
BNR păstrează dobânda la 6,5% pe an, cu riscul unei noi accelerări a inflației
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Simona Halep și Dorin Mateiu | sursa foto: Profimedia Images
Stiri Mondene
14:57
Presa din Spania, anunț despre relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu: „Eliberarea unei regine a tenisului”
Mirela Vaida
Stiri Mondene
14:23
Mirela Vaida, din nou amenințată cu moartea. Prezentatoarea TV a depus plângere penală: „Am copii la școală care au aflat de la alți copii”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Observatornews.ro
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
Kanald.ro
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
POLITIC
Sorin Grindeanu a prezentat condițiile PSD pentru susținerea guvernului Luca Niculescu. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Politică
13:40
PSD anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă PNL și UDMR nu intră în coaliție. Sorin Grindeanu: „Să dea dovadă de maturitate politică”
Sorin Grindeanu, liderul PSD, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Politică
13:15
Condițiile impuse de PSD pentru a vota Guvernul Luca Niculescu. Memorandum pentru necreșterea taxelor în 2027, indexarea pensiilor și reforma administrativă - Surse PSD
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Fanatik.ro
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
15:07
Cum sună piesa lansată de Cleopatra și Pavel Stratan, „Copacul vieții” . Imagini inedite cu cei doi artiști, tată și fiică
LiveText
Politică
09:12
Au început negocierile pentru formarea noului Guvern. Luca Niculescu încheie la UDMR prima zi de discuții
Analiză
Știri România
15:00
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Tehnologie
15:00
Funcția nouă pe care Spotify o va introduce în aplicație și pentru utilizatorii din România
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
05:30
Ce conțin pungile de 5 kilograme pe care un mare retailer le vinde cu 3 euro și unde este disponibil proiectul
Interviu
Știri România
06:55
Generalul Dorin Toma: Armata Română are o problemă de model organizațional. Este construită în mare măsură pentru administrarea instituției și insuficient pentru generarea rapidă a puterii de luptă”
Sănătate
11:08
Valul de COVID-19 aduce simptome digestive și complicații de sezon. Atenție la capcana testelor ieftine comandate online!
Știri România
07:00
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Lifestyle
14:57
Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți
Femeie din SUA de 100 ani cu o coca cola în mână
Longevitate
12:39
O femeie de o sută de ani are aceeași cină în fiecare seară: hotdog și o Coca-Cola. „Sunt în rai”
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
11:40
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Fotografia a două femei care își plimbă câinii în Cagliari. Cagliari, Sardinia, Italia, 6 iunie 2025.
Longevitate
10:21
Satul din Italia unde femeile trăiesc 100 de ani. Cercetătorii au descoperit o nouă „zonă albastră” în Sardinia
Geanta Dior, decorată cu modele de pești koi, de culoare verde și roz
Lifestyle
08:46
A dat 94 de euro pe o geantă, dar când a dus-o la licitație, a aflat că deține un „Sfânt Graal”
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
bmw x3 - gri, 2026 confiscat la vama sculeni
Știri România
13:16
Un șofer polonez de 26 de ani a rămas fără BMW-ul nou-nouț de 320.000 de lei la vama Sculeni
Mihai Chirica
AnalizăExclusiv
Știri România
12:30
Dosarul „Păcura”: Cum s-a ales Mihai Chirica cu urmărire penală și sechestru pe avere. Totul a început cu o donație către Republica Moldova
O femeie umple un pahar de apă la robinetul chiuvetei din bucătărie
Știri România
11:18
Cât costă un metru cub de apă în România. Orașul în care plătești de peste două ori mai mult
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu