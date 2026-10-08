Mirela Vaida a depus plângere penală la Poliția Voluntari după ce a fost amenințată din nou cu moartea. Prezentatoarea TV a mărturisit cum au aflat copiii ei despre pericol.

Mirela Vaida s-a prezentat la Poliția Voluntari, unde a depus o plângere penală împotriva Lămâiei, prietena femeii care a atacat-o în direct cu un bolovan în urmă cu câțiva ani. Prezentatoarea TV a declarat că nu poate rămâne indiferentă în fața unui val de agresivitate extrem din mediul online și că se teme pentru siguranța sa și a familiei sale.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că Lămâia a publicat pe rețelele de socializare cinci videoclipuri în care o amenință pe Mirela Vaida cu moartea. Amenințările sunt adresate inclusiv echipei și personalului Antena Stars.

Vedeta a explicat că, deși nu urmărește în mod direct platformele de socializare, a primit numeroase mesaje, clipuri și linkuri de la oameni din comunitatea sa, care i-au atras atenția asupra amenințărilor lansate la adresa ei.

Mirela Vaida: „Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu cinci ani"

Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” a tras un semnal de alarmă privind modul în care comportamentele violente se propagă pe internet, cerând sprijinul organelor de cercetare penală și al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru închiderea conturilor implicate.

„Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu cinci ani și văd că încă continuă. Recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni, care mi-au trimis filmulețe și link-uri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, ieșită din comun. Mi se pare grav că s-a ajuns la o astfel de agresivitate și de violență în mediul online. Nu am cum, ca cetățean, să stau deoparte, mai ales că eu sunt omul care întotdeauna spun în emisiunile mele că oamenii trebuie să facă sesizări la poliție de fiecare dată când se simt amenințati”, a declarat Mirela Vaida conform Spynews.

Viteza cu care se viralizează conținutul agresiv pe rețelele sociale reprezintă un risc major pentru întreaga societate, în special pentru tineri.

„Că vorbim indirect, față în față sau online, mi se pare că pericolul este la fel de mare, ba mai grav în mediul online pentru că se propagă și se viralizează foarte repede. Acolo stau foarte mulți tineri, mult mai mulți tineri decât se uită la televizor astăzi și mi se pare un fenomen ieșit din comun și scăpat de sub control de autoritățile statului. Așa că am venit să depun plângere penală pentru amenințare și să cer și poliției și CNA-ului să se închidă toate aceste conturi de socializare, de o violență și de o agresivitate extremă. Eu nu înțeleg cum de ele există și nu sunt închise până la ora asta.

O să încerc împreună cu domnul Adrian Cuculis să cerem și un ordin de protecție și, bineînțeles, spitalizarea nonvoluntară, pentru că mi se pare că aici sunt niște probleme grave și nu vreau să riște absolut nimeni. Măcar să știu că am făcut tot ce ține de mine. Sper ca autoritățile să ia măsuri cât mai repede, pentru că mi se pare periculos fenomenul din online de maximă violență. Lucrurile pot deveni grave, eu sunt o persoană publică, asta îmi e meseria, mi-am asumat-o, sediul unde lucrez e cunoscut și putem întâmpina tot felul de evenimente nefericite. Nu vreau să ajung să merg cu capul întors în spate să văd dacă e cineva care vine din spate, să mă urmărească, pentru că asta nu e viață. Am încredere în autorități că își vor face treaba”, a adăugat prezentatoarea TV.

Adrian Cuculis: „Nădăjduim că o să fie luată cel puțin o măsură a controlului judiciar"

La ieșirea de la audieri, avocatul Adrian Cuculis a oferit detalii despre demersurile făcute.

„Am depus plângerea penală, noi nădăjduim că o să fie luată cel puțin o măsură a controlului judiciar, că sunt niște elemente acolo de infracționalitate cu violență. Pe partea cealaltă, am cerut și emiterea unui ordin de protecție, numai că odată cu modificarea legislației, acolo trebuie să minți să obții un ordin de protecție, pentru că legea e prost făcută. Nu am insistat pe ordinul de protecție, ci pe plângerea penală. Mirela a dat o declarație și sperăm că în cel mai scurt timp va fi luată o măsură împotriva acestei infractoare”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

Cum au aflat copiii Mirelei Vaida că mama lor e amenințată cu moartea

Cel mai dureros moment pentru Mirela Vaida a fost cel în care propriii copii au aflat de la alți colegi de școală că mama lor este amenințată cu moartea.

„Trebuie să recunosc că nu (n.r. - nu se mai simte în siguranță). Așa cum v-am mai spus, știe locul de muncă, au trecut cinci ani de zile de când ne-am întâlnit ultima dată, când au atacat. E clar că dacă după cinci ani încă nu i-a trecut setea de a continua și a se răzbuna, nu știm din ce motiv, nu te poți juca cu un astfel de om și cu mintea diabolică a unui astfel de om, care îți descrie în amănunte cum vrea să te omoare.