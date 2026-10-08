Susține Susține

Mirela Vaida, din nou amenințată cu moartea. Prezentatoarea TV a depus plângere penală: „Am copii la școală care au aflat de la alți copii”

Andreea Romaniuc Archip
Comentează
Mirela Vaida
Mirela Vaida Sursa foto: Facebook/ Mirela Vaida
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Mirela Vaida a depus plângere penală la Poliția Voluntari după ce a fost amenințată din nou cu moartea. Prezentatoarea TV a mărturisit cum au aflat copiii ei despre pericol.

Cuprins:

Mirela Vaida s-a prezentat la Poliția Voluntari, unde a depus o plângere penală împotriva Lămâiei, prietena femeii care a atacat-o în direct cu un bolovan în urmă cu câțiva ani. Prezentatoarea TV a declarat că nu poate rămâne indiferentă în fața unui val de agresivitate extrem din mediul online și că se teme pentru siguranța sa și a familiei sale.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că Lămâia a publicat pe rețelele de socializare cinci videoclipuri în care o amenință pe Mirela Vaida cu moartea. Amenințările sunt adresate inclusiv echipei și personalului Antena Stars.

Mirela Vaida, din nou amenințată cu moarteaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Vedeta a explicat că, deși nu urmărește în mod direct platformele de socializare, a primit numeroase mesaje, clipuri și linkuri de la oameni din comunitatea sa, care i-au atras atenția asupra amenințărilor lansate la adresa ei.

Mirela Vaida: „Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu cinci ani"

Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” a tras un semnal de alarmă privind modul în care comportamentele violente se propagă pe internet, cerând sprijinul organelor de cercetare penală și al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru închiderea conturilor implicate.

„Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu cinci ani și văd că încă continuă. Recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni, care mi-au trimis filmulețe și link-uri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, ieșită din comun. Mi se pare grav că s-a ajuns la o astfel de agresivitate și de violență în mediul online. Nu am cum, ca cetățean, să stau deoparte, mai ales că eu sunt omul care întotdeauna spun în emisiunile mele că oamenii trebuie să facă sesizări la poliție de fiecare dată când se simt amenințati”, a declarat Mirela Vaida conform Spynews.

Viteza cu care se viralizează conținutul agresiv pe rețelele sociale reprezintă un risc major pentru întreaga societate, în special pentru tineri.

„Că vorbim indirect, față în față sau online, mi se pare că pericolul este la fel de mare, ba mai grav în mediul online pentru că se propagă și se viralizează foarte repede. Acolo stau foarte mulți tineri, mult mai mulți tineri decât se uită la televizor astăzi și mi se pare un fenomen ieșit din comun și scăpat de sub control de autoritățile statului. Așa că am venit să depun plângere penală pentru amenințare și să cer și poliției și CNA-ului să se închidă toate aceste conturi de socializare, de o violență și de o agresivitate extremă. Eu nu înțeleg cum de ele există și nu sunt închise până la ora asta.

O să încerc împreună cu domnul Adrian Cuculis să cerem și un ordin de protecție și, bineînțeles, spitalizarea nonvoluntară, pentru că mi se pare că aici sunt niște probleme grave și nu vreau să riște absolut nimeni. Măcar să știu că am făcut tot ce ține de mine. Sper ca autoritățile să ia măsuri cât mai repede, pentru că mi se pare periculos fenomenul din online de maximă violență. Lucrurile pot deveni grave, eu sunt o persoană publică, asta îmi e meseria, mi-am asumat-o, sediul unde lucrez e cunoscut și putem întâmpina tot felul de evenimente nefericite. Nu vreau să ajung să merg cu capul întors în spate să văd dacă e cineva care vine din spate, să mă urmărească, pentru că asta nu e viață. Am încredere în autorități că își vor face treaba”, a adăugat prezentatoarea TV.

Adrian Cuculis: „Nădăjduim că o să fie luată cel puțin o măsură a controlului judiciar"

La ieșirea de la audieri, avocatul Adrian Cuculis a oferit detalii despre demersurile făcute.

„Am depus plângerea penală, noi nădăjduim că o să fie luată cel puțin o măsură a controlului judiciar, că sunt niște elemente acolo de infracționalitate cu violență. Pe partea cealaltă, am cerut și emiterea unui ordin de protecție, numai că odată cu modificarea legislației, acolo trebuie să minți să obții un ordin de protecție, pentru că legea e prost făcută. Nu am insistat pe ordinul de protecție, ci pe plângerea penală. Mirela a dat o declarație și sperăm că în cel mai scurt timp va fi luată o măsură împotriva acestei infractoare”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

Cum au aflat copiii Mirelei Vaida că mama lor e amenințată cu moartea

Cel mai dureros moment pentru Mirela Vaida a fost cel în care propriii copii au aflat de la alți colegi de școală că mama lor este amenințată cu moartea.

„Trebuie să recunosc că nu (n.r. - nu se mai simte în siguranță). Așa cum v-am mai spus, știe locul de muncă, au trecut cinci ani de zile de când ne-am întâlnit ultima dată, când au atacat. E clar că dacă după cinci ani încă nu i-a trecut setea de a continua și a se răzbuna, nu știm din ce motiv, nu te poți juca cu un astfel de om și cu mintea diabolică a unui astfel de om, care îți descrie în amănunte cum vrea să te omoare.

Am copii la școală care au aflat de la alți copii și care m-au întrebat, asta mi se pare cel mai dureros. Cum îi spui unui copil că te amenință o femeie cu moartea și că nu mai ești în siguranță? Asta este, dacă vreți, și un exemplu pentru toți cei care ne urmăresc, depuneți plângeri penale, sunați la poliție, nu lăsați lucrurile să treacă doar că o să-i treacă. Am cazul concret în care cinci ani nu îi trece. Rog autoritățile din România să ia niște decizii care să îmi dea siguranța că pot trăi liniștită în țara mea, lângă familia mea”, a concluzionat Mirela Vaida pentru Antena Stars.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Antena Stars televiziune Mirela Vaida
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Avantaje.ro
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
Tvmania.libertatea.ro
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
ALTE ȘTIRI
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Fanatik.ro
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Motorina s-ar putea apropia de 12 lei pe litru. Ce presiuni pot scumpi transportul și produsele în România
Financiarul.ro
Motorina s-ar putea apropia de 12 lei pe litru. Ce presiuni pot scumpi transportul și produsele în România
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Simona Halep și Dorin Mateiu | sursa foto: Profimedia Images
Stiri Mondene
14:57
Presa din Spania, anunț despre relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu: „Eliberarea unei regine a tenisului”
Mirela Vaida
Stiri Mondene
14:23
Mirela Vaida, din nou amenințată cu moartea. Prezentatoarea TV a depus plângere penală: „Am copii la școală care au aflat de la alți copii”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Observatornews.ro
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
Kanald.ro
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
POLITIC
Sorin Grindeanu a prezentat condițiile PSD pentru susținerea guvernului Luca Niculescu. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Politică
13:40
PSD anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă PNL și UDMR nu intră în coaliție. Sorin Grindeanu: „Să dea dovadă de maturitate politică”
Sorin Grindeanu, liderul PSD, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Politică
13:15
Condițiile impuse de PSD pentru a vota Guvernul Luca Niculescu. Memorandum pentru necreșterea taxelor în 2027, indexarea pensiilor și reforma administrativă - Surse PSD
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Fanatik.ro
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
15:22
Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia: o femeie a fost ucisă, iar directorul și un profesor au fost răniți de un fost elev de 15 ani
Stiri Mondene
15:07
Cum sună piesa lansată de Cleopatra și Pavel Stratan, „Copacul vieții” . Imagini inedite cu cei doi artiști, tată și fiică
LiveText
Politică
09:12
Au început negocierile pentru formarea noului Guvern. Luca Niculescu încheie la UDMR prima zi de discuții
Tehnologie
15:00
Funcția nouă pe care Spotify o va introduce în aplicație și pentru utilizatorii din România
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
05:30
Ce conțin pungile de 5 kilograme pe care un mare retailer le vinde cu 3 euro și unde este disponibil proiectul
Interviu
Știri România
06:55
Generalul Dorin Toma: Armata Română are o problemă de model organizațional. Este construită în mare măsură pentru administrarea instituției și insuficient pentru generarea rapidă a puterii de luptă”
Sănătate
11:08
Valul de COVID-19 aduce simptome digestive și complicații de sezon. Atenție la capcana testelor ieftine comandate online!
Știri România
07:00
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Lifestyle
14:57
Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți
Femeie din SUA de 100 ani cu o coca cola în mână
Longevitate
12:39
O femeie de o sută de ani are aceeași cină în fiecare seară: hotdog și o Coca-Cola. „Sunt în rai”
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
11:40
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Fotografia a două femei care își plimbă câinii în Cagliari. Cagliari, Sardinia, Italia, 6 iunie 2025.
Longevitate
10:21
Satul din Italia unde femeile trăiesc 100 de ani. Cercetătorii au descoperit o nouă „zonă albastră” în Sardinia
Geanta Dior, decorată cu modele de pești koi, de culoare verde și roz
Lifestyle
08:46
A dat 94 de euro pe o geantă, dar când a dus-o la licitație, a aflat că deține un „Sfânt Graal”
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
bmw x3 - gri, 2026 confiscat la vama sculeni
Știri România
13:16
Un șofer polonez de 26 de ani a rămas fără BMW-ul nou-nouț de 320.000 de lei la vama Sculeni
Mihai Chirica
AnalizăExclusiv
Știri România
12:30
Dosarul „Păcura”: Cum s-a ales Mihai Chirica cu urmărire penală și sechestru pe avere. Totul a început cu o donație către Republica Moldova
O femeie umple un pahar de apă la robinetul chiuvetei din bucătărie
Știri România
11:18
Cât costă un metru cub de apă în România. Orașul în care plătești de peste două ori mai mult
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu