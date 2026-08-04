Andrei Popa a colaborat strâns cu Adam Lamentowicz în ultimii trei ani, mai întâi ca Vicepreședinte Online, apoi ca Vicepreședinte Comercial, într-o perioadă de transformare semnificativă în care activitatea Super din România a evoluat de la un model construit în jurul unui singur brand, Superbet, la un ecosistem multibrand care reunește Napoleon Games, Superscore și Maxbet, acesta din urmă fiind rezultatul unei tranzacții recente.

România este una dintre cele mai importante piețe pentru Super, cu un rol esențial în dezvoltarea strategiilor comerciale care sunt, ulterior, implementate la nivelul operațiunilor globale ale Grupului. De asemenea, această piață are unul dintre cele mai complexe modele operaționale din portofoliul global al companiei, înregistrând o creștere constantă, susținută de o strategie omnichannel, de o rețea de peste 1.000 de agenții de retail și de aproape 3.200 de angajați, atât la sediul central din București, cât și la nivelul întregii țări. În plus, fiind unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat al României, în 2025, Super a plătit peste 420 de milioane de euro sub formă de taxe și impozite.

În acest context, obiectivul noului General Manager va fi să susțină performanța pe termen lung a pieței locale, consolidând, în același timp, oferta multibrand a companiei și îmbogățind gama de experiențe imersive care definesc ecosistemul de divertisment Super.

„Sunt profund recunoscător față de Super și față de fiecare persoană care a contribuit la ceea ce am realizat în România. Acum zece ani, m-am alăturat unei companii care construia ceva cu adevărat ambițios, într-o piață pe care mulți o subestimau. Astăzi, am construit în România un ecosistem format din patru branduri, susținut de propria noastră tehnologie, și credem cu convingere că avem un potențial semnificativ de creștere. Obiectivul meu va fi să transform România în piața în care cele mai ambițioase idei ale Super prind viață pentru prima dată și să valorificăm viziunea noastră centrată pe dorințele clientului pentru a construi un motor de creștere și mai puternic. Acest lucru înseamnă să dezvoltăm capacitățile necesare pentru a înțelege mai bine nevoile clienților noștri, a îmbunătăți continuu produsele și a crea experiențe unice pentru pasionații de divertisment, experiențe care pot fi extinse și în celelalte piețe globale ale grupului nostru”, a declarat Andrei Popa, General Manager, Super România.

Andrei Popa are peste 16 ani de experiență în industria globală de tehnologie și divertisment, dintre care 10 ani au fost petrecuți în cadrul Super, construindu-și cariera la intersecția dintre analiza datelor, strategia comercială și leadership. De asemenea, el este fondatorul Data Talks, comunitatea profesioniștilor pasionați de analiza datelor, platformă care organizează anual una dintre cele mai importante conferințe de business intelligence din România.

De la crearea și conducerea primei divizii de Business Intelligence din cadrul Super până la rolul de Vicepreședinte Comercial, el s-a remarcat ca un lider orientat spre transformare, care crede în explorarea ideilor noi, identificarea oportunităților de creștere și aplicarea lecțiilor din lumea sportului pentru a construi echipe performante și medii de lucru în care oamenii își pot atinge pe deplin potențialul. Acest parcurs i-a oferit o înțelegere profundă a pieței, a deciziilor care îi modelează performanța și a ceea ce presupune alinierea echipelor interne în jurul unei direcții strategice comune.

Această decizie strategică la nivel de top management local reflectă angajamentul Super față de prezența sa în România, prin consolidarea ecosistemului multibrand, extinderea proiectelor care susțin sportul și comunitățile locale, precum și prin asigurarea unui mediu de divertisment sigur și responsabil pentru clienții săi.

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