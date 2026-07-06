A fost filmată în dormitorul și biroul angajatorului

O instanță din Spania a decis că o concediere bazată pe fapte considerate extrem de grave a fost abuzivă din cauza nerespectării procedurii prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă.

Astfel, o fostă recepționeră a obținut despăgubiri de peste 21.000 de euro, deși recunoscuse faptele pentru care fusese concediată.

Potrivit ouest-france.fr, femeia lucra part-time într-o clinică privată încă din 13 noiembrie 2001. Clinica funcționa în aceeași clădire în care locuia angajatorul său. Pe 4 martie 2024, camerele de supraveghere au surprins-o intrând în dormitorul privat al șefului, purtând mănuși. Potrivit înregistrărilor, aceasta a rămas aproximativ 20 de minute în încăpere, timp în care a deschis dulapuri și sertare.

În aceeași zi, femeia a intrat și în biroul patronului, de unde a luat un dosar. Ulterior, angajatorul a reclamat și dispariția unor sume de bani.

Femeia a recunoscut faptele și a semnat un acord

La câteva zile după incident, angajata a fost informată că este concediată pentru „încălcarea obligației de bună-credință contractuală și abuz de încredere”.

Ea a recunoscut faptele și a semnat un acord prin care accepta încetarea contractului de muncă și renunța la orice acțiune în instanță, în schimbul angajamentului angajatorului de a nu formula plângere penală.

Cu toate acestea, ulterior, femeia a decis să conteste concedierea în justiție.

Curtea de Apel a decis că procedura nu a fost respectată

Tribunalul de primă instanță a considerat că acordul semnat de fosta angajată era valabil și că aceasta renunțase în mod expres la dreptul de a deschide un proces împotriva angajatorului.

Prin urmare, acțiunea sa a fost respinsă.

Fosta recepționeră a atacat hotărârea la Tribunalul Superior de Justiție din Madrid, susținând că acordul fusese semnat sub presiune psihologică și, mai ales, că angajatorul nu respectase procedura disciplinară obligatorie prevăzută de contractul colectiv de muncă.

Judecătorii au respins argumentul privind existența unor constrângeri și au apreciat că faptele imputate erau deosebit de grave. Totuși, instanța a constatat că angajatorul a încălcat o obligație procedurală esențială. Potrivit convenției colective, înainte de aplicarea unei sancțiuni pentru abatere foarte gravă trebuia deschisă o procedură disciplinară contradictorie, care să îi ofere angajatei posibilitatea de a-și prezenta apărarea. Această procedură nu a fost inițiată.

Mai mult, concedierea și acordul semnat de angajată au fost comunicate în aceeași zi, fără ca aceasta să beneficieze de etapa formală de apărare prevăzută de regulile aplicabile. Din acest motiv, instanța a decis că, deși motivele concedierii erau întemeiate, nerespectarea procedurii disciplinare a făcut ca măsura să fie considerată abuzivă, iar fosta angajată a obținut despăgubiri de peste 21.000 de euro.

Recent, în Italia, angajata unui supermarket a fost dată afară după ce și-a lovit șeful cu o bucată de carne. Ulterior, femeia a obținut în instanță despăgubiri de aproximativ 75.000 de euro, după ce judecătorii au considerat măsura concedierii nelegală.

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