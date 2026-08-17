Ce înseamnă boomcession

Matt Stoller, director de cercetare la American Economic Liberties Project, a numit această situație paradoxală boomcession – o combinație între boom economic și recesiune.

„În mod tradițional, economia merge foarte bine”, a explicat Stoller pentru CNBC. „Dar oamenii de rând spun că nu o duc bine”.

Această descriere rezumă realitatea economică pentru milioane de americani: salariile lor nu țin pasul cu inflația, iar facturile cresc din cauza unor proiecte de infrastructură asupra cărora nu au avut niciun cuvânt de spus.

În special tinerii angajați din zona de corporații se luptă cu dispariția locurilor de muncă, cauzată parțial de automatizarea proceselor de muncă prin inteligență artificială.

Consum mai mare, dar satisfacție mai mică

Conform unui raport al Rezervei Federale din 2025, consumul gospodăriilor americane a crescut față de 2019, însă această tendință vine cu un cost emoțional și financiar.

Deși veniturile au crescut, prețurile au crescut și mai rapid, forțând consumatorii să muncească mai multe ore, să caute joburi suplimentare și să opteze pentru produse mai ieftine. „Oricât ar cheltui, oamenii se declară epuizați financiar”, scrie Quarz.

Un studiu realizat de Snap Finance și citat de CNBC arată că unul din patru americani își consideră situația financiară „instabilă” sau „foarte instabilă”.

Semnale de alarmă ignorate

În mod tradițional, recesiunile economice sunt însoțite de scăderea PIB-ului și creșterea șomajului, ceea ce determină intervenții din partea factorilor de decizie.

Într-o situație de genul boomcession însă, aceste semnale de avertizare nu se activează. PIB-ul continuă să crească, șomajul rămâne scăzut, iar dificultățile economice ale oamenilor obișnuiți nu sunt reflectate în statisticile economice standard.

Mai mult de 200 de economiști și cercetători, inclusiv 16 laureați ai Premiului Nobel, au semnat o declarație în iulie 2026, avertizând că IA ar putea provoca o transformare economică „mai mare decât Revoluția Industrială … într-o perioadă mult mai scurtă de timp”.

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