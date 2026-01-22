Presiuni economice asupra SUA ca urmare a amenințărilor lui Trump

Sâmbătă, Donald Trump a amenințat opt țări europene, implicate în apărarea Groenlandei, cu impunerea unor tarife suplimentare de 10% de la 1 februarie și 25% din iunie. Aceste măsuri vizează direct integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei, dar și aliați importanți ai SUA în cadrul NATO.

Conform Le Figaro, răspunsul piețelor financiare nu a întârziat: în ultimele două zile, ratele dobânzilor pentru obligațiunile americane pe 10 și 30 de ani au crescut din nou, iar dolarul a înregistrat o scădere de 0,3%, în timp ce indicele S&P 500 a pierdut peste 2%.

Statele Unite depind de alte țări pentru a-și finanța deficitele externe

Într-o analiză recentă, George Saravelos, strateg al Deutsche Bank, subliniază: „În ciuda puterii lor militare și economice, Statele Unite au o slăbiciune majoră: depind de alte țări pentru a-și finanța deficitele externe”.

Europa, cu active americane în valoare de 8.000 de miliarde de dolari, este principalul creditor străin al SUA. Saravelos întreabă: „De ce ar fi europenii dispuși să joace acest rol într-un context în care stabilitatea alianței occidentale este pusă sub semnul întrebării?”

Rebecca Patterson, director general și CIO, Bessemer Trust Co., vorbește la Consiliul pentru Relații Externe, joi, 10 mai 2018, la New York. Rebecca poarta un sacou crem si gesticuleaz alarg cu mainile
Europa ar putea solicita fondurilor de pensii să-și reducă expunerea la obligațiunile americane, Foto: Profimedia Images

Europa poate să se retragă complet de pe piața obligațiunilor americane

Rebecca Patterson, cercetătoare la Council on Foreign Relations, sugerează într-un articol din Financial Times că Europa ar putea să trimită un semnal clar Washingtonului, solicitând investitorilor guvernamentali, precum fondurile publice de pensii, să-și reducă expunerea la obligațiunile americane.

Anders Schelde, reprezentant al fondului de pensii danez AkademikerPension, a declarat pentru Bloomberg că intenționează să se retragă complet de pe piața obligațiunilor americane până la sfârșitul lunii ianuarie, argumentând că „pe termen lung, finanțele publice americane nu sunt sustenabile”.

UE poate folosi contra SUA cel mai puternic instrument al său

UE a luat în calcul chiar folosirea celui mai puternic instrument de represalii împotriva Statelor Unite, instrumentul anticoerciție, potrivit France Info.

Acest instrument, care face obiectul mai multor condiții și etape, i-ar permite în cele din urmă UE să utilizeze o gamă largă de răspunsuri de represalii, inclusiv:

  • Restricții comerciale și asupra serviciilor
  • Limitări ale anumitor drepturi de proprietate intelectuală
  • Restricții asupra investițiilor străine directe
  • Limitarea accesului la achizițiile publice

Utilizarea capitalului european drept pârghie împotriva SUA este o mișcare riscantă

Piața de obligațiuni americane este coloana vertebrală a sistemului financiar internațional. Scott Bessent, secretar al Trezoreriei SUA, a respins ideea unei astfel de riposte europene, afirmând la Davos: „Aceasta sfidează orice logică. Piața obligațiunilor americane este cea mai lichidă și reprezintă baza tuturor tranzacțiilor financiare”.

Între timp, administrația Trump încearcă să controleze creșterea ratelor prin stimularea achiziției de obligațiuni cu ajutorul „stablecoins”. Într-un an electoral crucial, creșterea ratelor ipotecare ar putea avea un impact negativ direct asupra populației americane. „Aceasta este ultima situație pe care republicanii și-o doresc înaintea alegerilor”, subliniază Rebecca Patterson.

Toni2 22.01.2026, 23:47

Președintele american și acoliții lui face sua de rușine în lume cu manifestările și acțiunile lui de președinte lipsit de calități pentru a fi președintele sua, bogătași parveniți nu ar trebui niciodată să ajungă președintele sua, păcat că un asemenea om a ajuns a doua oară președinte și care se dă în spectacol de cea mai joasă speță prin acțiunile și amenințările lui asupra UE, păcat că un asemenea om a ajuns să devină președinte pentru a doua oară.

