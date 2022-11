În urmă recensământului, numărul creștinilor a scăzut cu 5,5 milioane. În 2011, la ultimul recensământ, aproximativ 59,3% dintre locuitorii din Anglia și Țării Galilor spuneau că sunt creștini. Acum, procentul a coborât la 46,2%.

În același timp, 37,2% din populație, reprezentând 22,2 milioane de oameni, a declarat că nu are nicio religie, acesta fiind al doilea cel mai frecvent răspuns după cel de creștin. În total, în ultimii 20 de ani, numărul persoanelor care nu au nicio religie a crescut cu 14,8%.

