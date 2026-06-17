Cei mai mulți dintre români vor beneficia de scăderi ale prețurilor la gazele naturale. Reducerea tarifelor variază în funcție de operator, 14 companii aplicând creșteri de tarif, iar 13 reduceri.

ANRE: Pentru cei mai mulți români, distribuția gazelor costă mai puțin de la 1 iulie

Operatorii majori, precum Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, responsabili pentru 90% din volumul de gaze, vor înregistra cele mai mari scăderi.

Per ansamblu, de la 1 iulie 2026, tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7,1% pentru toți operatorii din România, conform deciziei ANRE.

Scăderea tarifelor de distribuție a gazelor, aplicabilă celor 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național, va reduce tariful mediu ponderat de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, se arată într-un comunicat al ANRE.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, în comunicatul oficial.

Tariful mediu al distribuției gazelor, în scădere cu 7,1%

Deși tarifele de distribuție scad în medie, impactul asupra facturilor finale ale românilor poate varia în funcție de operator, categoria de consum, volumul de gaze utilizat și alte componente ale prețului final.

„Trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale”, a subliniat Niculescu.

Acesta a mai adăugat că ANRE își menține angajamentul de a echilibra nevoia de finanțare a infrastructurii de distribuție cu protecția consumatorilor.

„Decizia adoptată astăzi reflectă rolul ANRE de a menține un echilibru corect. Susținem investițiile în infrastructura de distribuție, dar acestea trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori”, spune acesta.

Reducerea tarifelor este influențată în mare măsură de scăderi semnificative în cazul operatorilor care controlează cele mai mari volume de gaze din țară.

Cu jumătate de an înainte de extragerea primelor gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră de către asocierea OMV Petrom – Romgaz, nicio instituție a statului român nu a încheiat încă vreun contract de cumpărare de hidrocarburi aduse la suprafață în acest proiect.

Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, cu 90% din volumul de gaze, cele mai mari scăderi de preț

Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, responsabile pentru aproape 90% din volumul total prognozat de gaze (72,59 TWh), au înregistrat cele mai mari scăderi de tarife.

Totuși, nu toți operatorii vor reduce tarifele. Datele ANRE arată un „echilibru” general:

14 operatori vor aplica creșteri de tarif

13 operatori vor opera reduceri de tarif

4 operatori au înregistrat scăderi de cel puțin 10%

6 au raportat creșteri de peste 5%.

„Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele. Impactul resimțit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa și de profilul propriu de consum”, explică ANRE.

În viitorul apropiat însă, românii vor plăti mai mult la energie electrică, gaze și carburanți, având în vedere că Uniunea Europeană pregătește extinderea taxării emisiilor de carbon, au spus experții în energie Eugenia Gușilov și Cosmin Gabriel Păcuraru recent, pentru ziarul Libertatea.

Cu cât scad facturile românilor la gaze

Această reducere va aduce unele economii pentru românii consumatori casnici, prețul unui metru cub de gaz scăzând în medie cu 5 bani pe kWh, potrivit calculelor făcute de publicația e-nergia.ro.

Este important de menționat că tarifele aprobate de ANRE nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat în funcție de operatorii de distribuție, categoriile de consum și volumele prognozate.

În medie, reducerea tarifelor de distribuție ar putea însemna o economie de 5 lei pentru fiecare 100 de metri cubi de gaze consumate.