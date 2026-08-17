Astfel, Anthropic ar putea să ajungă pe bursă în următoarele luni la o valoare de 2.000 de miliarde de dolari, comparativă cu cele 1.770 miliarde de dolari de la listarea SpaceX din vara acestui an.

Aceasta a devenit cea mai mare listare din istorie, acțiunile companiei crescând masiv inițial și ducând compania la o valoare de 2.100 de miliarde de dolari. Ulterior, acestea au scăzut iar acum compania are o capitalizare de 1.840 miliarde.

Claude, cel mai avansat AI pentru programare

Anthropic este producătorul Claude – unul dintre cei mai apreciați asistenți AI, în vreme ce SpaceX deține rețeaua de sateliți Starlink, rețeaua socială X (fostul Twitter) și chatbotul Grok.

Anthropic a fost fondat de foști cercetători de la OpenAI – compania ce a creat ChatGPT și a care a dat naștere valului AI.

Este condusă de către Dario Amodei, iar printre principalii investitori în Anthropic se află Google, Amazon, dar și Microsoft și Nvidia.

Claude este apreciat în special de către programatori pentru abilitățile sale de codare, în vreme ce Mythos – un model destinat securității cibernetice, a declanșat o adevărată sperietură în această vară, fiind capabil să detecteze vulnerabilități.

Acesta este atât de avansat încât nu a fost lansat pe scară largă.

Cum se calculează valoarea

Bancherii și investitorii utilizează multiplicatori ai raportului dintre valoarea întreprinderii și venituri, bazați pe previziuni. Utilizarea multiplicatorilor de venituri este o practică obișnuită în cazul companiilor de software cu creștere rapidă, dar care nu au stabilit încă un profil de profit matur.

Însă o proiecție pe doi ani este mai puțin obișnuită, reflectând viteza cu care se extinde activitatea Anthropic și provocările legate de stabilirea unor repere de referință pentru o companie care încă cheltuiește sume considerabile pentru a-și dezvolta infrastructura de AI.

Scăderi în ultimele luni

Ritmul cheltuielilor pentru investițiile în AI a fost responsabil pentru scăderile înregistrate de multe dintre cele mai populare acțiuni din sectorul tehnologic în ultimele luni, inclusiv ale unor firme considerate comparabile cu Anthropic.

Au existat precedente în rândul unor companii cu creștere rapidă care au intrat recent pe piață. Investitorii producătorului de cipuri Cerebras Systems au menționat așteptările privind veniturile pentru 2028 în perioada premergătoare listării, iar proiecțiile pentru SpaceX s-au extins până în 2029 înainte ca societatea să vină pe bursă.

Investitorii pariază că, pe măsură ce Anthropic se dezvoltă, veniturile vor crește mai repede decât costurile necesare pentru a susține această creștere, permițând extinderea marjelor.

Comparații

Compania de infrastructură cloud Cloudflare, compania de software Palantir și SpaceX a lui Elon Musk se numără printre companiile cotate la bursă luate în considerare ca puncte de referință pentru evaluarea Anthropic.

Palantir este evaluată la de 53 de ori veniturile preconizate pentru acest an, ceea ce o face una dintre cele mai scumpe acțiuni de pe Wall Street. Atât SpaceX, cât și Cloudflare se tranzacționează la de 41,6 ori veniturile preconizate pentru 2026.

Fiecare dintre aceste companii oferă o perspectivă diferită asupra Anthropic. Palantir a devenit un punct de referință pentru investitorii care evaluează afaceri cu creștere rapidă și expunere la A.

Cloudflare oferă o comparație cu o companie de software și infrastructură cu creștere rapidă, în timp ce SpaceX reprezintă un exemplu de companie evaluată parțial pe baza așteptărilor privind amploarea sa viitoare, mai degrabă decât pe profilul său financiar actual.

Companiile consacrate sunt, de obicei, evaluate mai mult pe baza câștigurilor sau a profitului brut.

Cheltuieli imense pe cipuri și angajați

În cazul Anthropic, însă, acesta nu reflectă pe deplin performanța economică pe care investitorii se așteaptă ca compania să o atingă la scară largă. Anthropic cheltuie sume enorme pe cipuri și alte resurse de calcul, antrenarea modelelor, inferență și angajări.

Aceste cheltuieli sunt necesare pentru a susține expansiunea sa rapidă.

Traiectoria financiară a companiei arată deja cât de repede se schimbă această ecuație.

Rata anualizată a veniturilor Anthropic era de aproximativ 9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, potrivit companiei, înainte de a crește la peste 47 de miliarde de dolari până în luna mai.

Venituri de aproape 11 miliarde de dolari pe ultimul trimestru

Anthropic a prognozat venituri de cel puțin 10,9 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru al anului 2026, mai mult decât dublul trimestrului anterior, fiind pe cale să înregistreze primul său profit operațional trimestrial de 559 de milioane de dolari.

Antrenarea modelelor și inferența ar putea deveni mai eficiente pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, în timp ce costurile cu personalul și alte costuri operaționale ar putea reprezenta o pondere mai mică din venituri pe măsură ce compania se extinde.

Întrebarea care se pune: aduce AI-ul o productivitate așa mare?

„Ar putea (Anthropic) să atingă o evaluare de 2 trilioane de dolari? Da, ar putea, și mă întreb doar dacă această valoare s-ar menține în timp”, a declarat David Merkel, director la firma de investiții Aleph Investments.

„Oare (AI) produce într-adevăr o productivitate suplimentară atât de mare? Acestea sunt doar întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă ne-am gândi să stabilim prețul acestei companii sau să o cumpărăm”, a conchis acesta.

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