Noua opțiune pentru Claude: cum și de ce vrea inteligența artificială să se conecteze direct la contul tău bancar

Anthropic testează o funcție financiară nouă pentru Claude, care ar putea permite asistentului bazat pe Inteligență Artificială să se conecteze la conturile bancare ale utilizatorilor, scriu cei de la Android Authority. Funcția, denumită „Money”, a fost descoperită în aplicația mobilă Claude pentru iOS. Ecranul inițial de configurare afișează mesajul „Înțelege-ți banii cu Claude”, alături de opțiunea de a conecta conturile bancare pentru a primi informații legate de „cheltuieli, planuri și altele”.

Ce știm despre Claude Money

Tab-ul „Money” apare ca o secțiune separată în meniul aplicației mobile Claude, însă nu există încă o versiune echivalentă pe interfața web. Deocamdată, Anthropic nu a anunțat oficial această funcție și nici nu a dezvăluit o dată de lansare.

Din informațiile disponibile, Claude Money ar putea accesa tranzacțiile utilizatorilor fără a necesita încărcarea manuală a extraselor bancare. Astfel, asistentul ar avea capacitatea de a analiza cheltuielile, de a identifica plățile recurente, de a rezuma soldurile, de a detecta tendințe și de a sprijini utilizatorii în realizarea bugetelor.

Întrebări fără răspuns

Momentan nu se cunosc detalii despre modul exact de funcționare al acestei funcții, tipurile de conturi compatibile sau furnizorii de date financiare cu care va colabora Anthropic.

De asemenea, nu este clar dacă Claude va putea efectua acțiuni financiare în numele utilizatorilor.

Concurența cu OpenAI

Anthropic nu este singura companie care explorează astfel de funcționalități. OpenAI a lansat deja „ChatGPT Finances”, un serviciu care permite utilizatorilor din SUA să își conecteze conturile financiare prin intermediul Plaid pentru a primi informații despre cheltuieli, solduri, abonamente, valoare netă, investiții și planificare financiară.

Provocări și perspective

O lansare inițială doar în SUA pentru funcția Claude Money ar fi logică, având în vedere diferențele dintre infrastructura bancară și reglementările financiare din diverse țări. Totuși, rămân multe aspecte de clarificat, inclusiv cum va fi gestionată securitatea datelor și confidențialitatea, având în vedere riscurile asociate conectării conturilor bancare la un asistent AI.