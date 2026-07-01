CEO-ul în curs de retragere, Tim Cook, a declarat pentru „The Wall Street Journal” că „creșterile de prețuri sunt inevitabile”.

Potrivit Engadget, această realitate se reflectă în scumpirile semnificative pentru iPad și Mac, inclusiv o creștere de până la 1.300 de dolari pentru modelul Mac Studio cu M3 Ultra și o majorare de 100 de dolari pentru MacBook Neo, considerat cea mai accesibilă opțiune a liniei.

Ce produse Apple rămân cu prețurile neschimbate?

În ciuda valului de scumpiri, iPhone-urile, Apple Watch și AirPods au scăpat de majorările de preț. Modelele de iPhone disponibile în Apple Store, de la iPhone 16 până la iPhone 17 Pro Max, rămân la același preț, cel mai ieftin model fiind iPhone 17e, care costă 599 dolari.

Același lucru este valabil și pentru Apple Watch. Modelele Series 11, SE 3, Ultra 3 și cele două variante Hermès au prețuri nemodificate.

SE 3 pornește de la 249 dolari, în timp ce Hermès Ultra 3 începe de la 1.399 dolari. Sursa citată mai confirmă că nici linia AirPods nu a suferit modificări, cu AirPods 4 la un preț de pornire de 129 dolari.

Alte accesorii, precum AirTags, Studio Display sau perifericele desktop, păstrează de asemenea prețurile inițiale.

De ce nu au fost afectate aceste produse?

Apple a lansat recent actualizări pentru MacBook și iPad, introducând modele noi precum MacBook Neo, MacBook Air cu M5, MacBook Pro cu M5 Pro și Max, și iPad Air cu M4.

Cu toate acestea, ne așteptăm ca Apple să prezinte generația următoare de iPhone și Apple Watch în cadrul evenimentului anual programat pentru toamna lui 2026.

Totuși, smartphone-urile și ceasurile inteligente nu sunt nici ele chiar imune la criza semiconductorilor. Este posibil ca Apple să majoreze prețurile odată cu lansarea seriei iPhone 18 și a modelelor Apple Watch Series 12 și Ultra 4.

Studiile indică o posibilă creștere de 270 dolari pentru iPhone 18 Pro, iar alte zvonuri sugerează că Ultra 4 ar putea veni cu noi senzori și funcții, ceea ce ar putea contribui la scumpire.

Produsele mai mici, precum AirPods sau Apple Pencil, au fost probabil protejate deoarece necesită mai puțină memorie. Totuși, Cook a recunoscut pentru WSJ că „am încercat să protejăm clienții de aceste creșteri, dar situația a devenit nesustenabilă”.

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