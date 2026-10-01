Ce produse noi va lansa Apple în luna octombrie: avem parte de o premieră în portofoliul companiei

Apple pregătește lansarea unor noi dispozitive smart home pe 13 octombrie, inclusiv un hub inteligent mult așteptat, o versiune actualizată a HomePod mini și un upgrade pentru Apple TV. Aceste noi produse vor integra și Siri AI, lansat odată cu iOS 27.

HomePad e noul hub inteligent de la Apple

Piesa centrală a lansării este hub-ul inteligent, numit neoficial „HomePad”. Conform Bloomberg, device-ul ar putea avea un design retro, inspirat de iMac G4, cu un ecran pătrat de 6 inchi, încadrat de o ramă neagră groasă, conectat la o bază rotundă din metal printr-un braț lucios.

Ecranul ar avea colțuri rotunjite, iar baza va fi echipată cu inele perforate pentru difuzoare și o suprafață cauciucată pentru stabilitate. Deși nu are baterie, ecranul poate fi înclinat înainte și înapoi.

În plus, Apple lucrează la o versiune care poate fi montată pe perete, având o bază mai subțire. Sistemul de operare al hub-ului va fi axat pe Siri AI și va include aplicații similare celor de pe iPad, cum ar fi Mesaje, Fotografii, Calendar, FaceTime, Note, Mementouri, Muzică și Podcasturi.

Potrivit PhoneArena, aplicația Mesaje va oferi o interfață cu două panouri: unul pentru lista conversațiilor și altul pentru conținutul fiecărei conversații.

Hub-ul va permite și controlul altor dispozitive smart, apeluri video, mesaje tip „interfon” și redarea de muzică.

Actualizări pentru HomePod mini și Apple TV

Pe lângă hub-ul inteligent, Apple intenționează să lanseze și versiuni actualizate ale HomePod mini și Apple TV.

Designul acestor device-uri va rămâne neschimbat, însă vor beneficia de îmbunătățiri interne, inclusiv noi chipset-uri mai rapide, compatibile cu Siri AI. HomePod mini va fi disponibil în culori noi, cum ar fi roz și verde.

Planuri de viitor: un HomePod mai mare și un nou sistem de securitate

Apple are planuri de a aduce pe piață și o versiune actualizată a HomePod-ului de dimensiuni mari, precum și o cameră de securitate inteligentă.

Aceasta din urmă ar putea include un senzor capabil să detecteze prezența unei persoane într-o cameră, fără a înregistra imagini video.

De asemenea, compania dezvoltă o versiune premium a hub-ului inteligent, care ar include un braț robotic și un ecran mai mare, de 9 inci.

Concurența: Apple vs. Amazon și Google

Un obstacol major pentru noile produse smart home ale Apple este competiția acerbă din partea device-urilor smart home accesibile de la Amazon. E cam greu de crezut că, cel puțin la început, Apple va reuși să concureze cu prețurile mici ale boxelor sistemelor Echo.

Totuși, designul inovator al „HomePad” a atras deja aprecieri, unii fani de pe rețelele sociale declarându-se pregătiți să plătească un preț mai mare pentru a beneficia de nivelul ridicat de confidențialitate oferit de Apple.