Teribil accident în localitatea Ghidigeni, județul Galați, unde patru persoane au murit pe loc în urma unui accident feroviar devastator. Printre victime se numără și un copil.

Cele patru victime sunt rude

Autoutilitara în care se aflau celor 4 persoane, a fost spulberată de un tren de călători, joi, 1 octombrie 2026, în timp ce traversa calea ferată. În urma impactului deosebit de violent, toți cei patru ocupanți ai mașinii au suferit leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre șoferul autovehiculului, fiica, nora și nepoata sa de 12 ani, potrivit Adevărul.

Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferată de pe DJ240, iar trenul implicat circula pe relația București Nord - Iași.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați au confirmat că impactul s-a soldat cu decesul a patru persoane: un bărbat, două femei și un minor. Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva victimele, fiind declarate decesele tuturor celor patru pasageri.

Pentru gestionarea situației de urgență și pentru efectuarea intervențiilor de descarcerare, autoritățile au trimis rapid la locul accidentului forțe impresionante. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat o autospecială de stingere, un echipaj specializat în descarcerare, o ambulanță SMURD de tip B1 și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

Circulația feroviară este complet blocată

În urma impactului, traficul feroviar în zona localității Ghidigeni a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Garnitura de tren implicată rămâne oprită pe linie până la finalizarea cercetărilor, timp în care echipele de intervenție acționează pentru degajarea șinelor și restabilirea siguranței pe calea ferată.

Polițiștii rutieri și criminaliștii au deschis o anchetă la fața locului și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.