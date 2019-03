Romanița Iovan și Zina Dumitrescu se cunosc de mulți ani. Cele două s-au înțeles foarte bine, iar „Să ne iubim aproapele, să ne înţelegem cu cei cu care lucrăm zi de zi, este esenţial să nu avem invidie unii faţă de ceilalţi, să nu ne creăm probleme sentimentale. Este foarte complicat să discuţi despre o experienţă pe care ai trăit-o cu mult timp în urmă, dar care ţi-a marcat viaţa, tocmai pentru că sunt anii de început ai carierei noastre. Inclusiv Cătălin, cred că de altfel şi eu, dacă nu am fi am fi lucrat în fashion, cred că nu am fi îmbrăţişat această pasiune pentru modă. Sunt lucruri extraordinar de importante. Nu pot fi puse în câteva cuvinte şi pe repede înainte. Acum sunt surprinsă şi impresionată de ceea ce s-a întâmplat. Sper să nu o uitaţi, pentru că e foarte importantă media în a ne reaminti de oamenii valoroşi. Indiferent că sunt dintre actori, media… este esenţial!”, a mărturisit Romaniţa Iovan, pentru Antena Stars.

Adina Buzatu a avut câteva proiecte alături de Zina Dumitrescu. „Va rămâne în memoria noastră o femeie frumoasă, cu o energie excepţională, se trezea la şase dimineaţa şi până seara târziu muncea. Eu sunt considerată o persoană energică, ea era de zece ori mai mult. Ultima dată am vorbit cu ea acum doi ani, la ziua mea, mi-a făcut surpriză. Am emoţii când vă povestesc. Nu o mai văzusem de ceva timp. A fost atât de drăguţă şi de dulce”, a spus Adina Buzatu.

După moartea Zinei Dumitrescu, Oana Turcu a făcut dezvăluiri uimitoare. Prezentatoarea tv a spus că deşi Zina Dumitrescu nu se simţea bine, fiul ei a vizitat-o, dar nu pentru a se interesa de starea sa, ci pentru a obţine nişte semnături din partea acesteia. „Sunt şocantă, am sperat că o să fie bine. Am văzut-o cu puţin timp înainte. Am reuşit să-i iau ultimul interviu. Când am văzut-o, doamna Zina era într-o stare gravă şi nu atât fizic, sufletul ei era rănit. Înainte de interviu am stat de vorbă cu multe persoane şi am aflat că fiul fusese acolo cu un notar în vizită la doamna Zina. Primise 3-4 portocale din partea fiului ei la prima vizită, iar la cea de-a doua vizită acele portocale nu au mai fost în sacoşa fiului său. Ceea ce am simţit şi din vocea Zinei Dumitrescu a fost durere pentru că copilul tău a venit la tine aflând că nu eşti bine doar ca să-ţi ia nişte semnături. A evitat destul de mult să povestească ce s-a întâmplat cu fiul în vizită”, a spus Oana Turcu la Antena Stars.

„Mama Zina” a stat retrasă în cameră în ultimele zile și refuza să mănânce

Ion Casian, directorul azilului unde a stat Zina Dumitrescu, a declarat că „Mama Zina” a stat retrasă în cameră în ultimele zile și refuza să mănânce. „Practic de două zile a stat în cameră la dânsa, a stat în pat. Am încercat să îi dăm de mâncare. Se uita la televizor și era abătută. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva și spuneam mereu că este foarte bine. Nu era deloc bine. Am întrebat-o de foarte multe ori ce o supără și dacă are nevoie de ceva, dar îmi spunea că nu ar enevoie de nimic. Tot așa un gest care mi s-a părut anormal a fost că acum câteva zile a venit Dana Androne și Valentina Pelinel și i-au lăsat o pungă cu fructe și nu a vrut să le ia. S-a bucurat că a văzut-o pe Valentina și pe Dana. Ele au venit foarte des în ultima perioadă. I-am făcut perfuzii, tot ce trebuia să facem în această situație. Din păcate, dânsa nu demult a decedat. În urmă cu treizeci de minute”, a declarat Ion Casian, pentru Star Magazine.

Zina Dumitrescu, născută Zenobia Bogoș, și-a câștigat în timp renumele de „Mama Modei Românești, a fost internată, în 2012, de fiul ei, Cătălin, într-un azil de bătrâni din apropierea Bucureștiului. Apropiații mamei Zina susțineau că aceasta ar suferi de Alzheimer.

Citește și

Actorul Răzvan Oprea acuză TVR că i-a furat formatul unei emisiuni. „Nu-i dau în judecată, dar e urât ce-au făcut”

Citește mai multe despre Zina Dumitrescu, creatoare de moda și moarte in somn pe Libertatea.