Canada vrea să devină membru asociat al UE și renunță la SUA. Planul lui Mark Carney

Canada explorează o apropiere fără precedent de Uniunea Europeană, pe fondul celui mai grav război comercial din istoria sa cu Statele Unite.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Mark Carney, fost guvernator al Băncii Angliei și consilier de rang înalt al guvernului canadian, negociază transformarea relațiilor economice cu blocul european într-un parteneriat strategic de tip «membru asociat».

Un videoclip viral generat de inteligența artificială a satirizat războiul comercial dintre SUA și Canada, folosind castori și urși pregătiți de luptă cu un imn al rezistenței blănoșilor. În video se prezintă o „Armată de Rezistență Canadiană” fictivă, iar imaginile au acumulat peste 3 milioane de vizualizări pe platformele de socializare.

De mai multe luni, premierul canadian poartă discuții confidențiale cu lideri europeni din Franța, Germania, Italia, Scandinavia și alte țări UE, inclusiv cu membri ai caselor regale.

Scopul este de a consolida legăturile economice și politice, oferind Canadei, cu cei 41 de milioane de locuitori ai săi, o ancoră solidă în Europa după tensiunile crescânde cu SUA.

Carney a cerut unui trimis special să exploreze toate opțiunile posibile, fără a solicita însă aderarea completă la Uniune sau la piața comună. „Este vorba despre reorientarea unei economii și a unei societăți dominate de SUA timp de jumătate de secol”, a explicat premierul, conform surselor citate de WSJ. Liderii europeni au început chiar să glumească, numind Canada neoficial „cel mai nou membru al UE”.

The Wall Street Journal notează că UE, care de obicei nu manifestă o poziție flexibilă în chestiunea aderării, a arătat că este deschisă discutării inițiativei Ottawa.

Potrivit unor surse, Carney i-a cerut reprezentantului său special să exploreze opțiuni care nu implică apartenența deplină și aderarea la piața unică împreună cu UE, ci creează cât mai ample oportunități de cooperare.