James Copenhaver, unul dintre participanții răniți în timpul tentativei de asasinare a lui Donald Trump la mitingul din Butler, Pennsylvania, din 2024, a murit la vârsta de 76 de ani.

James Copenhaver a murit miercuri, la vârsta de 76 de ani, la West Penn Hospital din Pittsburgh, potrivit informațiilor furnizate de Biroul medicului legist din comitatul Allegheny, potrivit CNN.

Familia lui Copenhaver a anunțat decesul prin intermediul avocatului Joseph Feldman, care a transmis că bărbatul a murit înconjurat de cei dragi și l-a descris drept un „soț, tată și bunic devotat”. „James a fost dedicat acestei mari țări, iar acest lucru a reprezentat o parte definitorie a vieții sale. În calitate de veteran, și-a servit cu mândrie țara în cadrul forțelor armate, iar dragostea sa pentru țară nu a șovăit niciodată”, a declarat avocatul familiei.

James Copenhaver a fost rănit în timpul atacului de la mitingul din Butler, în 2024

James Copenhaver, din Moon Township, și un alt participant, aflați în partea dinspre capăt a tribunelor din stânga lui Trump, au fost răniți grav. Corey Comperatore, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal.

Copenhaver a povestit ulterior că nu și-a dat seama imediat că fusese împușcat.

„Nu mi-am dat seama atunci că fusesem împușcat, dar m-am întors și atunci am fost împușcat a doua oară”, a declarat el pentru KDKA, la aproape un an de la atac.

A rămas cu probleme după rănile suferite

Copenhaver, care avea atunci 74 de ani, a fost transportat la Allegheny General Hospital. Familia sa a anunțat la momentul respectiv că se afla în stare critică, dar stabilă.

A fost externat aproximativ două săptămâni mai târziu. Într-un interviu acordat KDKA, el a spus că un glonț îi perforase tricepsul, în timp ce un altul rămăsese în corp. Rănile i-au provocat leziuni nervoase, iar ulterior a fost nevoit să folosească un baston.

Nu este clar dacă rănile suferite în cursul atacului au contribuit direct la moartea sa. Avocatul Douglas Latto a refuzat să comenteze acest aspect, invocând procesul aflat pe rol.

Donald Trump a reacționat după moartea lui Copenhaver

Donald Trump a transmis un mesaj după moartea lui James Copenhaver, descriindu-l drept un „adevărat patriot american”.

„Moștenirea sa de neșters, bazată pe dragoste și devotament, va dăinui pentru totdeauna. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia Copenhaver, în special de incredibila sa soție, Marianne”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, și reprezentanții republicanilor din Camera Reprezentanților au transmis, de asemenea, mesaje după moartea lui Copenhaver. Shapiro a declarat că violența politică produsă la Butler pe 13 iulie 2024 „nu este niciodată acceptabilă”.

Familia lui James Copenhaver a dat în judecată guvernul federal

În luna iunie, James Copenhaver și soția sa, Marianne, au dat în judecată guvernul federal. Cei doi au acuzat Serviciul Secret și Departamentul pentru Securitate Internă de „neglijență, imprudență și/sau neglijență” în legătură cu măsurile de securitate de la mitingul din 2024.

Potrivit acțiunii în instanță, Copenhaver a suferit „răni severe, grave, permanente și devastatoare”. Procesul este în desfășurare.