Un atac armat s-a produs marți, 22 septembrie, în apropierea unui liceu din vestul Turciei. 11 elevi au fost răniți, dintre care doi se află în stare gravă, iar suspectul, un adolescent de 15 ani, elev al școlii, care a fugit după atac, a fost prins la scurt timp de poliție, relatează BBC.

Un adolescent a deschis focul în timp ce elevii mergeau spre școală

Atacul a avut loc marți, 22 septembrie, în jurul orei 08.00, pe o stradă din apropierea liceului İnci Üzmez Vocational and Technical Anatolian High School, în districtul Turgutlu din provincia Manisa. Potrivit informațiilor anunțate de autoritățile turce, adolescentul ar fi deschis focul în afara clădirii, în timp ce elevii se îndreptau spre școală. În total, 11 elevi au fost răniți. Doi dintre ei se află în stare gravă și primesc îngrijiri medicale.

După atac, suspectul a fugit pe jos. Camerele de supraveghere l-au surprins mergând pe străzi cu arma în mână și verificând-o înainte de atac, potrivit BBC. Poliția l-a prins la scurt timp și l-a reținut.

Mama, tatăl și bunicul atacatorului au fost reținuți

Ministrul turc al Justiției, Akın Gürlek, a anunțat că mama și tatăl suspectului au fost reținuți, alături de bunicul acestuia, în posesia căruia s-ar fi aflat arma folosită la atac. Autoritățile încearcă acum să afle cum a ajuns arma în mâinile adolescentului, în ce condiții era păstrată și dacă adulții din familie și-au respectat obligațiile de supraveghere.

„Când este vorba despre siguranța copiilor noștri, nicio neglijență și nicio lipsă de responsabilitate nu pot fi trecute cu vederea”, a transmis ministrul Justiției.

Doi procurori au fost desemnați pentru anchetă. Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată. Potrivit ministrului Justiției, anchetatorii verifică însă inclusiv informațiile potrivit cărora înainte de incident ar fi existat episoade de bullying între elevi. Autoritățile insistă că această ipoteză se află doar în curs de verificare și nu reprezintă, în acest moment, o explicație stabilită pentru atac.

Ministerul Educației din Turcia a decis suspendarea cursurilor pentru marți la liceul unde a avut loc incidentul. Trei inspectori ai ministerului au fost trimiși în provincia Manisa pentru a analiza cazul, pe lângă verificările deja începute la nivel local. Echipe de sprijin psihosocial au fost trimise pentru elevii, profesorii și părinții afectați de atac.

Ministerul a transmis că incidentul a „întristat profund” întreaga comunitate educațională și că ancheta va analiza toate împrejurările în care s-a produs atacul.