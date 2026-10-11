Cât costă un litru de benzină și motorină, duminică, 11 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Benzina și motorina și-au păstrat prețurile duminică, 11 octombrie 2026, dar nu în toată țara și nici la toate benzinăriile. Cei mai ieftini carburanți din țară s-au ieftinit cu peste 10 bani per litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, duminică, 11 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,11 lei/l, același preț ca în ultimele două zile, și se găsește la Petrom. Și Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,14 lei/l, fără modificări față de ultimele două zile. MOL a păstrat prețul de ieri pentru benzină, respectiv 10,14 lei/l. Lukoil comercializează benzina standard cu 10,15 lei/l, preț neschimbat față de vineri. Rompetrol menține prețul de 10,17 lei/l, același ca în ziua precedentă. Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un tarif de 10,17 lei/l, fără modificări.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 11 octombrie 2026. Sursă foto: Peco-Online

Raportat la cele cinci mari orașe ale țării, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și Timișoara, unde costă 10,09 lei/l. Cel mai mic tarif este afișat la stațiile DHR de pe străzile Frunzișului, nr. 83, și Plopilor, nr. 64. În Timișoara, benzina costă minimum 10,09 lei/l, la fel ca vineri, la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este de 10,11 lei/l, neschimbat față de ziua precedentă. La Iași, acest tarif este afișat la Petrom și Socar, iar în Constanța, la aceleași două rețele.

Cât costă motorina în București, duminică, 11 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 de lei/l, același preț ca vineri, 9 octombrie, și se găsește la Petrom. Și Socar afișează prețul de 10,86 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei litrul de motorină costă 10,89 lei. Ambele tarife au rămas neschimbate față de vineri.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 lei/l, la fel ca în ziua precedentă. Și OMV menține prețul de 10,92 lei/l, fără modificări. Stațiile MOL vând motorina cu 10,92 lei/l, după reducerea de 5 bani pe litru aplicată vineri, când prețul a coborât de la 10,97 lei/l. Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 lei/l, după ieftinirea de 5 bani pe litru din ziua precedentă.

Dintre cele cinci mari orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în continuare la Timișoara, unde costă 10,83 lei/l, la fel ca vineri. Prețul este afișat la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A.

La Cluj-Napoca, motorina s-a ieftinit cu 2 bani pe litru, de la 10,86 lei/l vineri la 10,84 lei/l sâmbătă, preț păstrat și astăzi, duminică 11 octombrie 2026. Cele mai mici prețuri sunt la stațiile DHR de pe străzile Frunzișului și Plopilor. În București, Iași și Constanța, motorina standard costă minimum 10,86 lei/l, preț neschimbat față de vineri. La Iași, cel mai mic tarif este afișat la Petrom și Socar, iar în Constanța, la aceleași rețele.

Prețul motorinei a scăzut pe piețele angro europene, după decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol. Reducerile de pe piețele europene au ajuns până la 4%, însă efectele asupra prețurilor de la pompă nu sunt imediate.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 11 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România duminică, 11 octombrie 2026, este de 9,94 lei/l, cu 0,11 lei mai puțin comparativ cu cel mai mic preț afișat sâmbătă, 10 octombrie 2026, de 10,05 lei/l. Carburantul se găsește la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, situată pe DN 13.

Cea mai ieftină motorină din țară s-a ieftinit și ea și costă duminică, 11 octombrie 2026, 10,69 lei/l, o ieftinire de 0,06 lei comparativ cu cel mai mic preț din țară înregistrat sâmbătă, 10 octombrie 2026, când motorina costa 10,75 lei/l. Carburantul este disponibil la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș, situată pe Str. Pandurilor, nr. 156