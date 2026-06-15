Conform surselor din anchetă, conflictul a avut loc într-o parcare din centrul orașului. Un bărbat de 28 de ani a apelat numărul de urgență 112, declarând că el și un prieten de 30 de ani sunt urmăriți de doi indivizi înarmați.

După ce nu au reușit să-i prindă, agresorii au spart geamurile mașinilor victimelor, faptele fiind surprinse de camerele de supraveghere.

„Se vede clar cum unul dintre bărbați aruncă un bolovan în geamul portierei și apoi în parbrizul vehiculului”, au transmis anchetatorii.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii publice și distrugere. Cercetările continuă pentru identificarea celor vinovați.

Un alt caz petrecut în Brăila a avut loc în luna ianuarie. Un elev de la Colegiul Economic „Ghica” din Brăila a fost atacat cu picioarele și o macetă chiar în toaleta școlii de către un alt minor, care a filmat incidentul și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Pe 19 ianuarie 2026, un adolescent de 14 ani din Brăila a atacat un băiat de 15 ani și „i-a despicat căciula din cap cu maceta”, în apropierea Liceului cu Program Sportiv.