Cinci bărbați suspectați de pregătirea unui „act terorist” au fost arestați în cazul „incidentului major” de securitate produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în sud-vestul Angliei, în apropierea unei baze aeriene utilizate de armata americană, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra, potrivit AFP.

„Unitatea de Combatere a Terorismului poate confirma acum că efectuează o anchetă privind un incident petrecut peste noapte în apropierea RAF Fairford din Gloucestershire”, a transmis Poliția Metropolitană într-un comunicat emis după arestarea suspecților.

Alertă lângă baza militară Fairford

Mai multe locuințe din satul Whelford, situat în apropierea bazei, au fost evacuate, iar geniștii militari au examinat mai multe vehicule din zonă.

Autoritățile au anunțat mai devreme arestarea unor persoane „suspectate de infracţiuni la legislaţia explozivilor”, dar nu au precizat numărul lor.

Premierul Andy Burnham a fost informat despre incidentul de securitate de lângă baza Fairford. „Suntem recunoscători serviciilor de urgență, care au acționat rapid pentru a reține mai mulți suspecți și a lua măsuri pentru a asigura securitatea populației”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic.

La Fairford se află baza britanică a Escadrilei 501 de sprijin în luptă, o unitate administrativă a Forțelor Aeriene ale SUA. Aceasta a dat asigurări într-un comunicat că niciunul dintre membrii săi nu a fost implicat în incident. „Ne continuăm coordonarea strânsă cu partenerii noștri britanici pentru a garanta securitatea militarilor noștri și a locuitorilor”, se arată în comunicat.

Guvernul britanic, tot mai îngrijorat de operațiunile hibride

Acest incident survine în contextul creșterii îngrijorărilor în legătură cu acțiunile ostile plănuite de unele state străine pe teritoriul britanic.

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a acuzat regimurile din Iran și Rusia că apelează la intermediari pentru a iniția acțiuni criminale în Regatul Unit.

Obiective militare britanice au fost vizate de drone de peste 300 de ori în ultimele 12 luni, potrivit ziarului The Independent.

Ministerul britanic al Apărării nu a furnizat informații despre originea dronelor, dar aceste incidente intervin într-un moment în care țările europene denunță înmulțirea atacurilor hibride rusești pe teritoriile lor, notează AFP.

Gardienii Revoluției din Iran au amenințat baza Fairford

În iulie, Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat Londra să nu lase bombardierele americane să folosească baza de la Fairford. Totuși, nicio legătură nu s-a stabilit, deocamdată, între această ameninţare şi arestările de duminică, precizează Reuters.