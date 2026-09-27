Preşedintele Serbiei, populistul Aleksandar Vucic, şi-a anunţat duminică seara demisia, punând capăt astfel celui de-al doilea mandat al său în speranța că va deveni prim-ministru.

Conform Constituţiei sârbe, Aleksandar Vucic (56 de ani) nu mai poate candida la funcţia de preşedinte. Între timp, Ana Brnabic - șefa parlamentului și o aliată a lui Vucic - va îndeplini funcţia de preşedinte interimar, relatează Reuters și Euractiv, potrivit news.ro.

Demisia lui Vucic, venită cu şapte luni înainte de încheierea mandatului său, survine în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia, programate pentru 25 octombrie, şi îi permite să fie numit prim-ministru în cazul în care Partidul Progresist (SNS) va câștiga și va forma noul guvern.

Vucic și-a anunțat demisia încă de la sfârșitul lunii iunie, în timpul unui miting organizat la Belgrad, dar a așteptat trei luni pentru a o oficializa.

Conform legislaţiei sârbe, alegerile prezidenţiale trebuie organizate în termen de trei luni de la demisia preşedintelui. Aașadar, sârbii se vor prezenta la urne de două ori în acest an: pentru alegerile parlamentare anticipate programate pentru 25 octombrie şi pentru alegerile prezidenţiale anticipate.

Înainte de a-şi oficializa demisia, duminică, Vucic a apărut la postul public de televiziune RTS și a declarat că alegerile prezidenţiale vor fi convocate la mai mult de o lună după scrutinul parlamentar.

„Fac apel la concentrare deplină, la concentrare absolută asupra alegerilor parlamentare şi asupra victoriei, deoarece alegerile parlamentare vor determina drumul pe care îl va urma Serbia”, a declarat Vucic la RTS într-o nouă încercare de a-i mobiliza pe sârbi să voteze SNS.