Operatorii de drone din Grupul Lasar al Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus simultan trei tancuri rusești pe care inamicul le ascunsese la 65 de kilometri de linia frontului, în sectorul Oleksandrivske. Un videoclip care surprinde întreaga operațiune a fost făcut public de unitatea militară ucraineană.

Rușii și-au ținut echipamentele grele departe de linia întâi, îngropând tancurile în pământ și construind adăposturi deasupra lor pentru a le proteja de atacurile aeriene. Cu toate acestea, măsurile extreme nu au fost suficiente pentru a le face nevăzute. Luptătorii unității ucrainene au primit informații despre concentrarea de tehnică militară în urma unor misiuni de recunoaștere aeriană efectuate de trupele vecine, potrivit Defence Express.

După verificarea datelor, analiștii au trimis dronele de atac direct către zona vizată. Aparatele de zbor au pătruns 65 de kilometri adâncime în pozițiile rusești, unde au lovit sistematic cele trei blindate. Toate au fost distruse înainte ca rușii să aibă măcar șansa de a le folosi în luptă.