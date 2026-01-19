După UDMR și AUR lansează un program de repatriere

Peste 50 de parlamentari AUR vor fi alături de români, în peste 40 de comunități din diaspora, pentru a pune bazele revenirii acasă, se arată într-un comunicat emis de AUR.

România este cea mai mare sursă de forță de muncă din Uniunea Europeană. Estimările recente, bazate pe date Eurostat, arată că peste 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc legal în state din UE. Cele mai mari comunități românești se află în Italia și Spania, dar există o prezență semnificativă și în Regatul Unit, și în Germania.

„«Înapoi acasă» pornește de la o realitate dureroasă și vine cu pași concreți, informații clare și sprijin real pentru cei care vor să revină în țară. Acest program înseamnă refacerea legăturii dintre români și România. Înseamnă să îți recapeți locul în propria țară, să muncești pentru ai tăi și pentru România, nu pentru străini. Înseamnă întoarcerea acasă cu demnitate”, precizează AUR.

Subiectul nu este străin nici vieții publice maghiare din Transilvania, potrivit publicației Transtelex. La sfârșitul anului 2025, UDMR a lansat programul „Transilvania te așteaptă acasă”, chiar înainte de Crăciun. Pentru această inițiativă a fost creat un site web separat, fiind publicate mai multe interviuri cu persoane care s-au întors acasă.

Principala diferență dintre cele două programe

Cu toate acestea, campania a fost criticată de comunitatea maghiară din Transilvania, potrivit publicației citate. Mulți oameni de pe rețelele de socializare au subliniat că atât timp cât nu există un mijloc de trai previzibil, un loc de muncă stabil și perspective pe termen lung, majoritatea celor care lucrează în străinătate nu se vor întoarce nici în România, nici în Transilvania.

Diferența principală dintre cele două programe este faptul că AUR a vizat comunități specifice din străinătate, în timp ce, în cazul campaniei UDMR, programele care se adresează diasporei în forma lor actuală pot fi descrise în primul rând ca inițiative de comunicare, potrivit Transtelex.

În prezent, programul UDMR pune accentul pe prezența în social media, videoclipuri, postări cu fotografii și povești personale, în timp ce elementele de politică structurate pe termen lung sunt mai puțin clar definite.

În ceea ce privește programul AUR, scopul proiectului este construirea, alături de românii din Diaspora, a unei strategii funcționale de revenire, adaptată fiecărui caz în parte, arată partidul condus de George Simion.

„În centrul acestei viziuni se află conceptul de ghișeu unic pentru Diaspora, un mecanism prin care românii care doresc să revină să primească sprijin concret pentru birocrație și acte, clarificarea situațiilor fiscale, evitarea dublei impozitări, găsirea unui loc de muncă, deschiderea sau relocarea unei afaceri, integrarea copiilor în sistemul de educație, accesul la sănătate, pensii și asigurări sociale, precum și recunoașterea studiilor și calificărilor obținute în străinătate”, transmite AUR.

