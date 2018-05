Proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc, la vot final în Senat

Proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc, la vot final, marți, în Parlament. Senatul, în calitate de for decizional, are pe ordinea de zi a plenului propunerea legislativă care are un raport de respingere din partea Comisiei de administraţie și a fost deja respins și de Camera Deputaților, pe motiv că "introduce unităţi administrativ-teritoriale noi care nu sunt prevăzute în Constituţia României".