Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit șefului CNAIR, pe șantierul celor 17,5 kilometri ai Lotului 1 al A0 Nord lucrează aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje.

„A0 Nord, lotul 1 (Joița-Corbeanca): stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 63%! Asocierea de constructori români și italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot, cu 650 de muncitori și 330 de utilaje.”, a transmis Cristian Pistol.

În prezent, constructorii execută lucrări de așternere a stratului de uzură, montare de parapete metalice și panouri fonoabsorbante, realizarea fundațiilor pentru spațiile de parcare, relocarea conductelor de gaz, terasamente, consolidări, montarea sistemelor inteligente de transport (ITS) și amenajarea sistemelor pentru evacuarea apelor pluviale.

La nodul rutier cu DN1A continuă asfaltarea bretelelor, amenajarea șanțurilor pentru scurgerea apelor, taluzările și montarea sistemelor ITS.

Totodată, avansează lucrările la cele mai importante structuri ale proiectului.

„Se montează grinzi și se betonează plăcile de suprabetonare la podul peste CF București-Ploiești (610 m) și la cel peste DN7 și CF București-Pitești (760 m). Acestea sunt cele mai complexe structuri din cele 10 poduri și pasaje construite pe traseul lotului 1 al A0 Nord.”, a precizat Cristian Pistol.

Potrivit directorului CNAIR, ritmul actual al lucrărilor permite estimarea unei inaugurări înainte de termenul stabilit prin contract.

„Menținerea ritmului actual de lucru ar face posibilă deschiderea circulației până la finalul acestui an, în avans față de termenul contractual (aprilie 2027).”, a mai spus Cristian Pistol.

Contractul pentru realizarea Lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord are o valoare de 815,07 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport 2021 – 2027.

Traseul se întinde între Autostrada A1 și DN1, traversând localități din județele Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca) și Giurgiu (Joița și Săbăreni).

„Autostrada de Centură a Capitalei (A0) este esențială pentru dezvoltarea economică a României, dar și a regiunii București-Ilfov, care asigură anual aproximativ 25% din PIB.”, a subliniat Cristian Pistol.

Autostrada A0 București Nord este împărțită în patru loturi, având o lungime totală de 48 de kilometri.