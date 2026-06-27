În Grupa L, Anglia se află pe primul loc, urmată de Ghana, la egalitate de puncte, iar pe locul al treilea se află Croția.

În cea de-a treia etapă a grupelor, Anglia se duelează cu Panama, aflată pe ultimul loc, iar Ghana și Croația se luptă între ele.

Meciul Panama – Anglia se joacă pe 28 iunie 2026, de la ora 00.00, și este transmis de ANtena 1, în timp ce partida Croația – Ghana, disputată în aceeași zi și de la aceeași oră se vede pe Antena 3, cele două posturi de televiziune difuzând toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an.

La scurt timp după ce arbitrul va fluiera finalul partidelor din Grupa L încep meciurile din Grupa K: Columbia – Portugalia și Congo – Uzbekistan.

Aflată pe poziția a doua, naționala lui Cristiano Ronaldo trebuie să învingă pentru a termina grupa pe primul loc. Iar Congo, dacă bate pe Uzbekistan, are șanse să meargă și ea în fazele eliminatorii.

Meciul Columbia – Portugalia de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se joacă pe 28 iunie, de la ora 02.30, și este transmis în direct de Antena 1. Iar cealaltă partidă din grupă se vede pe Antena 3, în aceeași zi și la aceeași oră.

După aceste meciuri intră din nou în scenă Lionel Messi! Meciurile din Grupa J, Algeria – Austria și Iordania – Argentina se dispută pe 28 iunie 2026, de la ora 05.00, și vor fi difuzate de Antena 3, respectiv Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia » Antena 1

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana » Antena 3

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia » Antena 1

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina » Antena 1

16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie 2026

Meciul 73, ora 22.00 » Africa de Sud – Canada » Antena 1

Germania – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74)

16-imi de finală 3 – Luni, 29 iunie 2026

Meciul 76, ora 20.00 » Brazilia – Japonia » Antena 1

16-imi de finală 4, 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie 2026

Meciul 75, ora 04.00 » Olanda – Maroc » Antena 1

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77)

Coasta de Fildeș – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78)

Mexic – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79)

16-imi de finală 8, 9 – Miercuri, 1 iulie 2026

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80)

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82)

16-imi de finală 10, 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie 2026

Meciul 81, ora 03.00 » SUA – Bosnia Herțegovina » Antena 1

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83)

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84)

Elveția – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85)

16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie 2026

Argentina – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86)

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87)

Australia – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88)

Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Câștigător Meci 74 – Câștigător Meci 77 (Meciul 89)

(Africa de Sud – Canada) – (Olanda – Maroc) (Meciul 90)

Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie 2026

Câștigător Meci 76 – Câștigător Meci 78 (Meciul 91)

Câștigător Meci 79 – Câștigător Meci 80 (Meciul 92)

Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie 2026

Câștigător Meci 83 – Câștigător Meci 84 (Meciul 93)

Câștigător Meci 81 – Câștigător Meci 82 (Meciul 94)

Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie 2026

Câștigător Meci 86 – Câștigător Meci 88 (Meciul 95)

Câștigător Meci 85 – Câștigător Meci 87 (Meciul 96)

Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie 2026

Câștigător Meci 89 – Câștigător Meci 90 (Meciul 97)

Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie 2026

Câștigător Meci 93 – Câștigător Meci 94 (Meciul 98)

Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie 2026

Câștigător Meci 91 – Câștigător Meci 92 (Meciul 99)

Câștigător Meci 95 – Câștigător Meci 96 (Meciul 100)

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2

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