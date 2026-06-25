„Să renunțăm la populisme”

Acesta a făcut apel la politicieni să renunțe la populisme. „Traversăm o perioadă complicată, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană (…) și cel mai mare deficit bugetar (…), iar anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplineam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai”, a spus Lazea în cadrul unei conferințe organizate de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, citat de Digi24.

Pact între partide

Oficialul BNR a cerut un pact între partide pentru atingerea unor ținte definite anterior.

„De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici”, a punctat el.

Prima agenție de rating financiar va veni în România la finalul lunii iulie.

Trebuie să ajungem la un deficit de 2,5%

România estimează în acest an un deficit bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, de 6,2% din Produsul Intern Brut (PIB). Totuși, România trebuie să ajungă sub 3%, cât e limita maximă permisă în tratatele europene.

Lazea a spus că România depășește pragul de 3% încă din 2017, motiv pentru care nici nu a putut trece la moneda euro.

Comisia Europeană a avertizat la rândul său că România va atinge un prag de 90% al datoriei publice în anul 2036.

Ne trebuie surplus primar ca să scădem datoriile

Lazea a cerut ca România să ajungă la un deficit de 2,5% din PIB dacă vrem ca datoria să înceapă să scadă. Mai exact, acesta spune că România trebuie să aibă un surplus primar, adică venituri mai mari decât cheltuielile, fără a lua în considerare dobânzile.

Numai cheltuielile cu dobânzile ale statului sunt în acest an de 60 de miliarde de lei, adică 2,8% din PIB.

Soluția: eliminarea evaziunii fiscale la TVA și impozitul pe profit

Soluția lui Lazea este simplă: eliminarea evaziunii fiscale, potrivit Antena3.ro.

„Trebuie să eliminăm evaziunea fiscală pentru a crește veniturile. Codul Fiscal îți dă mii de șanse să nu îți plătești taxele. Cu un contabil bun poți să nu îți plătești taxele până la bătrânețe. Dacă ar exista voință politică și s-ar colecta impozitul pe profit și TVA, atunci am avea venituri”, a afirmat Lazea, potrivit sursei citate.

România nu colectează 30% din TVA, în vreme ce media europeană este de 6%. Consultantul fiscal și avocatul Gabriel Biriș a cerut de mai mulți ani introducerea taxării inverse la TVA, măsură care e deja implementată în energie și la cereale și care nu mai permite evaziunea la TVA.

Dascălu: Taxe mai mari nu înseamnă venituri mai mari

Ciprian Dascălu, economistul-șef al BCR, a atras la rândul său atenția că majorarea taxelor nu garantează automat venituri mai mari la buget.

„Bulgaria, cu taxe mai mici, are încasări mai bune decât noi, cei cu taxe mai mari”, a arătat oficialul BCR.