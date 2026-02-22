Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis în această seară că o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a semnalat o problemă tehnică legată de presurizarea cabinei.

În urma alertei, pilotul a decis întoarcerea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, măsură luată conform procedurilor de siguranță. Aeronava se află în prezent în zbor deasupra zonei pentru reducerea greutății înainte de aterizare, operațiune care ar putea dura aproximativ o oră.

„Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă”, a transmis ministrul. Potrivit acestuia, aeronava „survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării”, iar durata estimată a manevrei este „de aproximativ o oră”.

La bord sunt 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a activat planul de intervenție preventivă, iar la aeroport au fost mobilizate autospeciale de stingere, echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și ambulanțe.

La faţa locului sunt mobilizate: 10 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), 1 autospecială pentru descarcerare (AScM), echipaje de salvatori, 4 echipaje SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) şi 2 ambulanţe SABIF.

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice”, a subliniat Alexandru Rogobete, adăugând că „siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”.

