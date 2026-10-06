Avocata Anabel Pitaluga susține că a fost umilită la intrarea în Tribunalul de Justiție din Goiás, pe 29 septembrie, când un agent de securitate i-a cerut să-și lase fusta mai jos, relatează publicația braziliană Globo.

Incidentul din cadrul Tribunalului de Justiție din Goiás (TJ-GO) a atras atenția publicului după ce avocata Anabel Pitaluga a fost somată să „își lase fusta mai jos” înainte de a putea intra în instituție.

Incidentul s-a petrecut pe 29 septembrie, când Anabel, îmbrăcată într-un costum verde cu fustă cu două degete deasupra genunchiului, a fost abordată de o agentă de securitate la intrare.

„Lăsați fusta mai jos, este prea scurtă și nu aveți voie să intrați așa”, a spus paznicul, conform relatării avocatei.

Anabel a declarat că s-a simțit umilită și că nu consideră că ținuta sa era nepotrivită pentru mediul juridic. Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Anabel a descris momentul ca fiind unul „profund deranjant” și a adăugat: „Nu cred, și nici acum nu consider, că acea ținută încălca decența cerută într-un tribunal”.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Postarea sa a generat atât susținere, cât și critici, unele dintre ele venind chiar din partea altor femei avocate.

„Ceea ce mă surprinde cel mai mult este numărul mare de reacții pe care le-am primit, inclusiv critici din partea femeilor, unele dintre ele avocate”, a precizat ea.

Într-o notă oficială, Tribunalul de Justiție din Goiás a informat că responsabilul cu controlul accesului, Cabinetul Militar, investighează circumstanțele incidentului.

De asemenea, „se vor oferi noi orientări pentru echipele de recepție și securitate privind aplicarea regulamentului”.

Instituția a subliniat că rămâne deschisă dialogului cu avocata și cu secțiunea locală a Ordinului Avocaților din Brazilia (OAB-GO).

Reglementările privind îmbrăcămintea avocaților sunt stabilite exclusiv de OAB conform legislației federale. Totodată, instituția a invocat prevederile legislative care protejează femeile avocate de orice formă de constrângere sau discriminare.