Cezar Ouatu a făcut primele declarații despre partenera sa de viață, după botezul fiicei lor, Serena Maria. Cei doi au marcat astfel prima apariție împreună în spațiul public.

Cezar Ouatu și-a botezat în weekendul trecut fetița, iar de la petrecere au apărut în spațiul public primele cadre cu el și mama fiicei sale. Mihai Alexandru a complimentat-o „frumusețe” pe Teodora, femeia care l-a făcut tată, pentru prima dată, pe Cezar Ouatu.

După ce în toamna anului trecut s-a despărțit de fosta sa logodnică Raluca Jurcă, tenorul a devenit discret în ceea ce privește viața sa personală. Acesta nu a vorbit public despre apariția Teodorei și a surprins pe toată lumea la finalul lunii iulie când a anunțat minunata veste că e tată de fată.

Ce spune Cezar Ouatu despre mama fiicei sale

După ce în spațiul public au apărut poze cu el și mama fiicei sale, Cezar Ouatu a făcut primele declarații despre partenera sa și botezul fiicei lor. El a explicat că a simțit nevoia să protejeze intimitatea familiei sale. Potrivit spuselor sale, nici partenera lui nu este atrasă de lumea showbizului.

„Acuma depinde ce crede fiecare, că viața privată a fiecăruia e viața privată. Pentru noi, pentru familie și pentru toți cei prezenți la creștinarea îngerașului meu, Serena Maria, nu a fost nimic secret. Probabil că îmi doresc, și nu probabil, ci mai mult ca sigur, o oarecare intimitate, în condițiile în care viața mea privată a fost destul de publică. Încerc și îmi doresc să rămână în așa mod, în ideea în care nici partenera mea nu-și dorește și nu este dornică neapărat de afișare mare. Suntem din altă lume”, a mărturisit Cezar Ouatu conform Spynews.

Cezar Ouatu a plâns la botezul fiicei sale

Serena Maria a fost botezată exact în aceeași biserică în care a fost creștinat și el. În timpul slujbei, emoțiile l-au copleșit pe tenor, care a mărturisit că a simțit o legătură spirituală deosebită cu regretatul său tată.

„Din punct de vedere spiritual, pot să vă zic doar că la biserică cred că n-am mai plâns de foarte multă vreme atât de necontrolat, să zic. Am simțit o conexiune acolo, în acel lăcaș de cult. Ne-am dorit să se petreacă acest lucru exact în biserica unde eu am fost botezat. Iar Leoaica mea, Serena Maria, acolo am simțit o chestie foarte profundă în momentul în care m-am uitat sus. Am simțit că ea chiar este, cum am spus și într-o postare anterioară, prelungirea unui alt Leu veritabil care a fost, este și va rămâne pentru mine un reper în viață, și anume tatăl meu”, a adăugat el pentru aceeași sursă.

Cezar Ouatu: „Respect și dorința iubitei mele”

În privința imaginilor cu Serena Maria distribuite pe rețelele de socializare, cântărețul a subliniat că nu dorește să își ascundă copilul, ci își dorește ca fotografiile să rămână peste ani o amintire dragă pentru fetiță când va crește. De asemenea, acesta a menționat că mulți dintre cei din jur susțin că micuța îi seamănă izbitor, deși a moștenit trăsături extrem de frumoase și de la mama ei.