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Cezar Ouatu a făcut primele declarații despre partenera sa de viață, după botezul fiicei lor, Serena Maria. Cei doi au marcat astfel prima apariție împreună în spațiul public.
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Cezar Ouatu și-a botezat în weekendul trecut fetița, iar de la petrecere au apărut în spațiul public primele cadre cu el și mama fiicei sale. Mihai Alexandru a complimentat-o „frumusețe” pe Teodora, femeia care l-a făcut tată, pentru prima dată, pe Cezar Ouatu.
După ce în toamna anului trecut s-a despărțit de fosta sa logodnică Raluca Jurcă, tenorul a devenit discret în ceea ce privește viața sa personală. Acesta nu a vorbit public despre apariția Teodorei și a surprins pe toată lumea la finalul lunii iulie când a anunțat minunata veste că e tată de fată.
După ce în spațiul public au apărut poze cu el și mama fiicei sale, Cezar Ouatu a făcut primele declarații despre partenera sa și botezul fiicei lor. El a explicat că a simțit nevoia să protejeze intimitatea familiei sale. Potrivit spuselor sale, nici partenera lui nu este atrasă de lumea showbizului.
„Acuma depinde ce crede fiecare, că viața privată a fiecăruia e viața privată. Pentru noi, pentru familie și pentru toți cei prezenți la creștinarea îngerașului meu, Serena Maria, nu a fost nimic secret. Probabil că îmi doresc, și nu probabil, ci mai mult ca sigur, o oarecare intimitate, în condițiile în care viața mea privată a fost destul de publică. Încerc și îmi doresc să rămână în așa mod, în ideea în care nici partenera mea nu-și dorește și nu este dornică neapărat de afișare mare. Suntem din altă lume”, a mărturisit Cezar Ouatu conform Spynews.
Serena Maria a fost botezată exact în aceeași biserică în care a fost creștinat și el. În timpul slujbei, emoțiile l-au copleșit pe tenor, care a mărturisit că a simțit o legătură spirituală deosebită cu regretatul său tată.
„Din punct de vedere spiritual, pot să vă zic doar că la biserică cred că n-am mai plâns de foarte multă vreme atât de necontrolat, să zic. Am simțit o conexiune acolo, în acel lăcaș de cult. Ne-am dorit să se petreacă acest lucru exact în biserica unde eu am fost botezat. Iar Leoaica mea, Serena Maria, acolo am simțit o chestie foarte profundă în momentul în care m-am uitat sus. Am simțit că ea chiar este, cum am spus și într-o postare anterioară, prelungirea unui alt Leu veritabil care a fost, este și va rămâne pentru mine un reper în viață, și anume tatăl meu”, a adăugat el pentru aceeași sursă.
În privința imaginilor cu Serena Maria distribuite pe rețelele de socializare, cântărețul a subliniat că nu dorește să își ascundă copilul, ci își dorește ca fotografiile să rămână peste ani o amintire dragă pentru fetiță când va crește. De asemenea, acesta a menționat că mulți dintre cei din jur susțin că micuța îi seamănă izbitor, deși a moștenit trăsături extrem de frumoase și de la mama ei.
„Foarte multă lume din afară, la prima privire, îmi spune că seamănă unu la unu cu mine. Ceea ce mă bucură, dar cu siguranță are și de la mama ei, de la partenera mea. Nu este un secret că am postat-o pe cea mică și i-am arătat și fața. Nu sunt genul de părinte care să n-o arate. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, doar nu o să stau ascuns într-o peșteră sau pe o insulă. Respect și dorința iubitei mele. Am avut tot felul de postări pe care le-am simțit, cu ideea să rămână pentru ea ca amintire pe social media când va crește. Deja este pe buzele multor oameni”, a precizat el pentru Spynews.