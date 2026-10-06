Căuta discuri de vinil, dar a cumpărat un tablou vechi cu 30 de dolari și l-a vândut apoi cu peste 1.000.000 de dolari

Un bărbat căuta discuri de vinil la un târg de vechituri când i-a atras atenția un tablou vechi. A luat pictura, a verificat numele de pe spatele ei și a cumpărat-o imediat cu 30 de dolari. Ulterior, colecționarul a vândut tabloul cu peste 1.000.000 de dolari.

Omul căuta discuri de vinil și a descoperit o operă de artă

Norocul chior și un ochi bine format pot schimba viața unui om într-o singură secundă. Este povestea reală a unui colecționar din Statele Unite care a făcut descoperirea vieții sale la un târg de vechituri organizat în garajul unei case în statul Michigan.

Omul căuta discuri vechi din vinil când i-a atras atenția o pânză prăfuită. A plătit pe ea doar 30 de dolari, fără să bănuiască inițial că ține în mâini o operă de artă considerată pierdută de mai bine de șapte decenii, relatează CBS News.

Cum a găsit bărbatul tabloul de 30 de dolari

Tabloul intitulat „Alderman Merriam's Shells” are o istorie fascinantă. În anul 1952, opera a fost dăruită unui medic din orașul Kalamazoo, statul Michigan, ca plată pentru servicii medicale.

După ce a fost expusă în câteva galerii din New York, Chicago și Milwaukee între 1952 și 1953, lucrarea a fost văzută pentru ultima dată la Chicago Design Center în 1953. Ulterior, pânza a dispărut fără urmă din circuitele artistice și a fost considerată pierdută definitiv de către istoricii de artă.

Misterul s-a elucidat abia anul acesta, când bunurile medicului John T. Reynolds, cel care primise tabloul în urmă cu peste 70 de ani, au fost scoase la vânzare în garajul din fața casei.

Bărbatul a mers să verifice tabloul de 30 de dolari și a descoperit că a achiziționat „o comoară”

Cumpărătorul de viniluri a observat tabloul, iar când a întors pânza pe verso a recunoscut numele celebrei pictorițe scrise pe șasiu. Ulterior, în timpul unei călătorii, el a făcut o oprire la Muzeul de Artă din Milwaukee, unde avea loc o expoziție dedicată pictoriței. În catalogul expoziției, bărbatul a identificat o fotografie de arhivă din 1952 publicată de Chicago Tribune, în care apărea exact tabloul cumpărat de el, în rama sa originală, alături de scoicile reale folosite ca model.

Autenticitatea pânzei a fost ulterior confirmată oficial de Susan Weininger, profesor emerit de istoria artei la Universitatea Roosevelt din Chicago și expertă în opera artistei.

Pictura a fost restaurată și vândută cu peste 1.000.000 de dolari

Înainte de a fi prezentată colecționarilor internaționali, opera de artă a necesitat lucrări complexe de conservare și restaurare. Tabloul, realizat în ulei pe placă de lemn de tip masonit, se afla într-o stare avansată de degradare vizuală, fiind acoperit de un strat gros de praf, mizerie acumulată în decenii și un lac protector vechi care se îngălbenise puternic în timp.

Consolidarea și restaurarea operei au fost încredințate specialistului Julian Baumgartner de la firma Baumgartner Fine Art Restoration din Chicago. Curățarea suprafeței a fost un pas esențial, deoarece operele lui Gertrude Abercrombie se bazează masiv pe un contrast dramatic și pe o paletă cromatică fină.

Datorită stării impecabile obținute în urma restaurării și istoricului bine documentat, casa de licitații Freeman's a estimat inițial lucrarea la o valoare cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari. Sesiunea de licitație, organizată la New York, a depășit însă rapid toate previziunile experților.

Licitația a început de la suma de 80.000 de dolari, stârnind un interes uriaș din partea ofertanților prezenți în sală, dar și a cinci cumpărători prin telefon și a numeroși colecționari online. După o rundă intensă de supralicitări, prețul de adjudecare „la ciocan” a atins suma de 1,06 milioane de dolari. Prețul final plătit de cumpărător, care include și comisionul casei de licitații, s-a ridicat la 1.352.600 de dolari.

Care este istoria fascinantă din spatele tabloului considerat pierdut

Criticii de artă susțin că lucrarea marchează un punct de cotitură crucial în cariera lui Gertrude Abercrombie, fiind momentul în care artista a îmbrățișat definitiv curentul suprarealist.

Tabloul prezintă o colecție de scoici pe un fundal întunecat, una dintre ele plutind într-un spațiu negru care sugerează infinitul.

Experții au remarcat efectele de lumină neobișnuite, fiecare scoică având o sursă proprie de iluminare, dar și prezența pentru prima dată a scoicii crăpate, un element care avea să devină ulterior o emblemă a stilului său artistic. Artista a murit în anul 1977, lăsând în urmă opere extrem de apreciate pe piața de artă modernă.