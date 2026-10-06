O femeie a călătorit din Vegas în Sardinia pentru o porție de ton și s-a mutat definitiv într-un sat cu 6.000 de oameni

O femeie din Las Vegas a luat o decizie radicală în 2023, după ce a vizitat un sat cu doar 6.000 de locuitori din Sardinia. Debra mersese în Italia doar ca să mănânce o porție de ton, dar s-a îndrăgostit pe loc, iar satul pitoresc a devenit noua ei casă.

Femeia din Las Vegas a venit inițial în Italia ca să mănânce ton

O femeie din Las Vegas și-a schimbat viața în 2023 când a vizitat insula San Pietro, o oază liniștită cu doar 6.000 de locuitori, situată în sud-vestul Sardiniei, Italia.

Debra Coltune a ajuns pe insulă pentru a juriza un festival local de ton și nu și-ar fi imaginat că acest loc pitoresc va deveni noul său cămin. Într-un interviu pentru CNN, aceasta a mărturisit: „Insula mă umple de bucurie”.

Femeia, critic gastronomic de profesie, nu a descoperit doar tonul pe insulă, ci și dieta tradițională, bazată pe plante, despre care se spune că îi ajută pe oameni să trăiască 100 de ani. Insula este parte din cele cinci „Zone Albastre” ale lumii, recunoscute pentru longevitatea remarcabilă a populației lor.

Debra a renunțat la agitația din Las Vegas pentru viața liniștită din Italia

Odată ce a aflat toate aceste lucruri, Debra nu a mai avut nevoie de alte detalii pentru a se lăsa convinsă și a început să se gândească serios să se mute aici.

Înainte de această călătorie, viața lui femeii gravita în jurul ritmului alert al orașului Las Vegas, unde se simțea mereu grăbită să țină pasul cu cerințele cotidiene. Experiența de pe insulă a fost însă o revelație, iar într-un an, și-a mutat familia, inclusiv cei doi copii, Aiden și Kaiya, și câinii, în acest loc paradisiac. Întreaga familie a ales satul Carloforte, o localitate cu aproximativ 1.000 de locuitori.

Sardinia este numită una dintre cele cinci „Zone Albastre” ale planetei

Sardinia, în special zona montană Ogliastra, este una dintre cele 5 „Zone Albastre” ale planetei. Acestea sunt regiuni geografice cu cea mai mare concentrație de oameni care depășesc vârsta de 100 de ani. Longevitatea localnicilor este atribuită dietei mediteraneene, stilului de viață activ, legăturilor de familie puternice și geneticii unice.

Numele de „zonă albastră” a apărut în Italia: în anii 2000, cercetătorii Gianni Pes și Michel Poulain trasau pe hartă cercuri cu carioca albastră în jurul satelor montane cu o concentrație nemaivăzută altundeva de centenari.

Ce mănâncă zilnic locuitorii din Sardinia și în special din zona montană Ogliastra

În timp ce lumea modernă caută rețeta tinereții fără bătrânețe în suplimente scumpe și diete drastice, bătrânii din Ogliastra au atins pragul de 100 de ani printr-un stil de viață simplu și un regim alimentar rămas neschimbat de generații. Secretul longevității lor nu stă în restricții drastice, ci într-o alimentație naturală, bazată pe ingrediente locale de o calitate excepțională.

Baza hranei zilnice a centenarilor din Ogliastra este predominant vegetală. În loc de carne roșie, care tradițional se consuma doar la sărbători, băștinașii își iau proteinele din leguminoase: fasolea, năutul, bobul și lintea sunt vedetele necontestate ale meselor. Slăvita supă minestrone, preparată la foc lent din legume proaspete din propria grădină și leguminoase, este alimentul de bază consumat aproape zilnic. Carbohidrații provin din Pane Pistoccu și Pane Carasau, pâini tradiționale din grâu dur și maia naturală, uscate la cuptor, care au un indice glicemic scăzut și oferă o eliberare treptată de energie.

Un alt pilon esențial al acestei diete este consumul moderat de lactate obținute de la animale care pasc liber pe pantele montane. Laptele și brânza de capră sau oaie (Pecorino) sunt bogate în acizi grași antiinflamatori și substanțe nutritive greu de găsit în produsele industriale. Totul este stropit din belșug cu ulei de măsline extravirgin presat la rece și asezonat cu usturoi, ceapă și verdețuri sălbatice.

Nu în ultimul rând, mesele centenarilor sunt aproape întotdeauna însoțite de un pahar de vin roșu Cannonau. Cultivat la altitudini ridicate, acest vin local are o concentrație de antioxidanți și polifenoli de până la trei ori mai mare decât variantele obișnuite, protejând sistemul cardiovascular. Combinată cu porții moderate și lipsa stresului în timpul meselor, dieta din Ogliastra dovedește că cel mai bun medicament pentru o viață lungă rămâne mâncarea curată, împărțită cu cei dragi.