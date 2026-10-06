Cum a fost surprins Cătălin Scărlătescu în mașină alături de iubita lui. Imagine rară în care apar împreună

De mai bine de un an, Cătălin Scărlătescu a început o relație cu tânăra arhitect Elena Gogean, ea fiind cea care i-a devenit iubită juratului de la MasterChef după despărțirea acestuia de Doina Teodoru.

Odată cu trecerea de la Antena 1 la PRO TV, viața lui Cătălin Scărlătescu pare că s-a schimbat pe toate planurile: jurizează din nou emisiunea care l-a făcut celebru, are timp liber și pleacă în tot mai multe vacanțe, dar a început și o relație nouă.

Chiar dacă vorbește rar despre viața lui privată, celebrul bucătar mai postează, din când în când, pe rețelele de socializare, fotografii prin care fanii lui să-și dea seama că duce o viață relaxată când se află departe de camerele de filmat.

Recent, Cătălin Scărlătescu pare că a plecat într-o nouă vacanță, iar alături de el sunt atât iubita lui, Elena Gogean, cât și un alt cuplu. Iar pe Instagram, la story, vedeta de la PRO TV a postat o fotografie realizată într-o mașină decapotabilă, toți cei din autovehicul având zâmbetul pe buze. Semn că escapada a fost una foarte plăcută.

Despre relația cu Elena Gogean, Libertatea a scris în premieră în vara anului 2025: atunci, juratul de la MasterChef apărea pe plajă alături de noua lui iubită, despre care nu se știau prea multe lucruri.

De la vremea respectivă și până astăzi, Cătălin Scărlătescu a fost surprins de câteva ori alături de tânăra arhitectă, însă foarte rar ei au stat unul lângă altul în momentul în care au văzut că sunt filmați sau fotografiați.

Cel mai recent, celebrul bucătar a fost văzut alături de iubita lui în această vară, la un eveniment organizat de PRO TV cu ocazia debutului noului sezon MasterChef, care se vede la PRO TV în fiecare marți și miercuri, de la ora 20.30.

În luna ianuarie a acestui an, Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean erau surprinși într-un lift, în vacanța din Mexic, iar în primăvară ei au fost plecați în Grecia.