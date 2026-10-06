Rareș Cojoc, 38 de ani, este copleșit de emoție la PalaPellicone - Centrul Olimpic FIJLKAM, Ostia Lido (Roma) după victoria netă de sâmbătă noaptea în ultimul Grand Slam WDSF. Sala îl aplaudă în picioare, entuziastă, pătrunsă de ceea ce el și Andreea Matei oferă susținuți de orchestra live: perfecțiunea la categoria Standard. La dans sportiv publicul este atras de fizicul, energia, puterea pe care un sport atât de elegant o exercită prin estetica mișcării.

Patru Grand Slam-uri, un titlu mondial și unul european în 2026

E un succes născut din suferință, iar ceea ce se anunța un an teribil după un divorț neașteptat și îndelung comentat a devenit un sezon istoric. Domnul Cojoc, tată singur a trei copii de care are grijă impecabil, a câștigat în 2026 alături de Andreea Matei toate marile titluri posibile - Blackpool, Nanjing, Stuttgart și cel de sâmbătă - inclusiv cel mondial (a doua oară) și cel european. Urmează, în decembrie, Masters-ul de la Shanghai - un invitațional cu 12 cupluri, cele mai bune din lume, pe care perechea noastră l-a dominat în 2025, care ar compune o serie incredibilă neatinsă de nimeni vreodată.

Iată-i din nou în aceleași imagini, după ce au împărtășit atâtea în care se mișcă elegant, stârnesc fiori, ridică trofee. Împreună domină un sport unde concurența e feroce, oferind definiția unei ere. Privindu-i, e greu să nu simți că faci parte dintr-o poveste uluitoare, fericit că le ești contemporan într-o rutină fermecătoare a succesului.

Rareș, campion național fără egal, cu 26 de titluri

După un sfert de secol de înalt nivel, cu 26 de titluri naționale, Rareș e de neînvins, actual, cu idei noi în dansul sportiv, începând fiecare turneu cu aceeași foame de succes. Această putere specială necesită o minte reactivă și o energie mereu proaspătă. Nu lasă impresia că, la un moment dat, intră în blackout. Cojoc ne lasă cu certitudinea că trebuie să luptăm până la capăt, împingându-ne mult dincolo de imaginația noastră.

A plonjat în sport de mic, la Târgu Mureș (apropo, ar merita să fie cetățean de onoare al orașului!), devenind suflet de visător, mereu concret și imaginativ, fără a alege niciodată între o cale de inventat și una de studiat, deschizând astfel perspective pe care fără el nici noi nu le-am fi văzut. A reușit să lipească perfect certitudinea de speranță, o realitate de tipul „fă-o singur”, construită prin convingere. Așa „a vorbit”, a inovat, a continuat și a convins alături de mai multe partenere. O energie de o asemenea amploare nu se estompează niciodată.

Un băiat îndrăzneț și ambițios, dar în același timp reținut și blând, este acum un matur independent și neconvențional, mereu gata să uimească. Rareș e un campion rar, care s-a făurit pas cu pas, atent vegheat de părinți extraordinari, cu o rutină a muncii într-o lume în care trebuie mai întâi să ai finețea în sânge și apoi să respiri. Nu numai că talentul său era evident, dar și calea sa era clară. Muzică, eleganță, rezistență, repetiție, spirit. Și mereu, dintotdeauna, la ofertă persistă o frenezie controlată care revine sub luminile rampei îmbogățindu-i aura.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat Grand Slam-ul de la Roma 2026. Sursa foto: Libertatea.

Andreea Matei, partenera perfectă pentru un palmares colosal

Cu Andreea Matei formează un nucleu solid care se mișcă grațios, rapid (sau lent!, după caz) și precis. Nici el, nici ea nu se cred invincibili, ci mai degrabă potriviți pentru aventură și cutezanță. După zâmbete empatice există mereu autocritică, cultivată cu grijă și respect, rămânând strălucitori într-un mod atât de profund încât se păstrează imuni la celebrările monotone. E dificil să mai deschizi canale narative despre ei, imaginile vorbesc de la sine.

Astăzi e mai mult despre Rareș, pentru că el conduce dansul. Autoritar fără voce, elegant fără pauză, jucându-se cu flerul, stăpân pe sine fără de cusur. Andreea e prezentă, susținută cu forță și siguranță, perfect disponibilă, atentă fără o privire. La asta au ajuns după o rigoare extremă și constantă. Rareș simte așteptările ei, mereu le îndeplinește simțind cât și ce se poate sacrifica pentru satisfacție, pentru acel fior amețitor al împlinirii. Acest lucru este suficient pentru a ști că aceasta este o provocare dincolo de tensiune, dar împărtășită, electrizantă și răspândită.

România, prin Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe primul loc la Grand Slam-ul de la Roma 2026

Imnul României, rutina devenită simbol al gloriei