Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 6 octombrie-2 noiembrie 2026. Vremea se menține caldă în România în următoarele zile, cu valori de până la 30 de grade Celsius în sudul Olteniei și al Munteniei. Din 8 octombrie sunt anunțate ploi în unele regiuni, iar din 10 octombrie temperaturile vor scădea față de zilele precedente în cea mai mare parte a țării și se vor apropia de cele specifice perioadei.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-11 octombrie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și nord-estice. În ceea ce priveşte precipitaţiile, în regiunile nord-vestice regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în timp ce în restul ţării va fi deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în întreaga ţară. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 19-25 octombrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale în întreaga ţară. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2016