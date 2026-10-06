Continuă extinderea cercetărilor în dosarul de criminalitate organizată și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în care a fost arestat preventiv fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Marți dimineață, Cristela Georgescu, soția acestuia, s-a prezentat la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru a fi audiată de procurori.

La sosirea la sediul instituției, Cristela Georgescu a fost întâmpinată de un grup de susținători care s-au adunat în fața clădirii, pe care i-a salutat înainte de a intra la audieri. Anchetatorii urmează să îi adreseze întrebări în legătură cu mecanismul financiar prin care gruparea coordonată de soțul ei ar fi fraudat mai mulți oameni de afaceri români.

Prezența Cristelei Georgescu în fața procurorilor antimafia vine la doar o zi după ce tatăl acesteia, socrul lui Călin Georgescu, a fost audiat la rândul său în calitate de martor în cadrul aceleiași cauze penale.

Schemă infracțională de 1,1 milioane de euro: Cum acționa gruparea

Călin Georgescu se află în stare de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, măsură dispusă de magistrații Curții de Apel București pe data de 29 septembrie 2026. În același dosar a fost plasat în arest preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit ordonanțelor emise de anchetatori, în cursul lunii septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat pe teritoriul României și al Marii Britanii. Liderul rețelei, în vârstă de 64 de ani, le-a atribuit celorlalți doi suspecți roluri bine definite. Aceștia se prezentau drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor companii străine capabile să acorde credite substanțiale pentru dezvoltarea unor afaceri din România, solicitând în schimb depunerea unor garanții bănești consistente.

Păgubitul a virat sume uriașe sub promisiunea unor finanțări din Marea Britanie

Probatoriul administrat de anchetatori arată că membrii rețelei au purtat întâlniri în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, unde au indus în eroare o persoană vătămată. Victimei i s-a promis acordarea unui credit de 6 milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate, fiind determinată să transfere suma de peste un milion de euro drept garanție.

Ulterior, sub pretextul că suma finanțată poate fi majorată până la 15 milioane de euro dacă se depune o garanție suplimentară, suspecții au obținut un nou transfer de 100.000 de euro. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro.