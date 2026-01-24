Incidentul a avut loc vineri seară, când Poliția Constanța – Secția 1 a fost sesizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța despre cazul băiatului agresat.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză, de 13 ani, care a relatat faptul că, în timp ce s-ar fi aflat lângă un loc de joacă din municipiul Constanța (…), ar fi fost agresat fizic de către un alt minor, căruia nu îi cunoaște decât prenumele și nu poate furniza alte date cu privire la identificarea acestuia”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

Cercetările în acest caz au fost preluate de polițiști din cadrul Secției 2 din Constanța, iar în urma investigațiilor, agenții au identificat un minor, de 13 ani, bănuit de comiterea agresiunii.

Autoritățile au demarat o anchetă penală pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. În același timp, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța urmează să fie informată pentru a lua măsurile necesare.

Acesta nu este singurul incident de acest fel. Săptămâna trecută, un copil de 10 ani din Brăila a fost înjunghiat de 24 de ori de un alt băiat de aceeași vârstă, iar în Timiș, doi minori l-au ucis pe un al treilea și l-au îngropat pe un câmp în apropierea localităţii.