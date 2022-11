Oficialii din statele baltice au reacționat rapid după veștile privind căderea unor rachete pe teritoriul Poloniei.

„Ultimele știri din Polonia sunt foarte îngrijorătoare. Ne consultăm îndeaproape cu Polonia și cu alți aliați. Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Suntem pe deplin solidari cu aliatul nostru apropiat Polonia”, a anunțat, într-un mesaj pe Twitter, Ministerul de Externe din Estonia.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. Were in full solidarity with our close ally Poland ?? — Estonian MFA ?? | ? #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

„Condoleanțe fraților noștri polonezi de arme. Regimul criminal rusesc a lansat rachete care nu vizează doar civili ucraineni, ci au aterizat și pe teritoriul NATO al Poloniei. Letonia este alături de prietenii polonezi și condamnă această crimă”, a scris ministrul leton al Apărării Artis Pabriks.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a postat și el pe Twitter un mesaj.

„Vești îngrijorătoare din Polonia în această seară despre cel puțin două explozii. Menținem un contact strâns cu prietenii noștri polonezi. Lituania este puternic solidară cu Polonia. Fiecare centimetru din teritoriul NATO trebuie apărat!”, a spus oficialul.

Recomandări Reuniune de urgență la conducerea Poloniei, după o explozie într-un sat de la granița cu Ucraina. Un oficial american spune că două rachete rusești au căzut peste graniță

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.



Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania ?? stands in strong solidarity with Poland ??.



Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

Presa poloneză a anunțat moartea a două persoane în orașul Przewodow în urma impactului a două posibile rachete rătăcite a căror sursă este neclară. La fața locului au fost trimiși ofițeri de poliție, procuratura și armata poloneză.

Incidentul a fost anunțat la puțin timp după un atac masiv cu rachete executat de Rusia asupra Ucrainei.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o reuniune extraordinară a Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Piotr Muller, pe Twitter.

Muller nu a dat detalii despre motivul ședinței „de criză” și a precizat că va oferi informații după reuniune.

Un oficial american a declarat pentru agenția de presă AP că două rachete rusești au lovit Polonia, dar Pentagonul nu a confirmat oficial informația.

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că relatările presei poloneze și ale oficialilor cu privire la căderea unor rachete „rusești” în zona orașului Przewoduv reprezintă o provocare deliberată cu scopul de a escalada situația.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A fost vedetă în 2007, iar acum a ajuns alcoolic și doarme pe străzi. O decizie greșită i-a distrus viața

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Anunțul făcut de Al Bano, la 28 de ani de la dispariția fiicei lui și a Rominei Power! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ylenia: 'Dramaticul adevăr'

Observatornews.ro "Cred că am omorât-o!" Dialog halucinant, după ce Andrei şi-ar fi ucis iubita "ca prin vis", în casa lor din Irlanda. La Oradea, două familii sunt în stare de şoc

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Poziția Ungariei față de aderarea României la Schengen. Mesajul ferm transmis de Budapesta

FANATIK.RO Două rachete rusești au căzut într-o localitate din Polonia. NATO anunță verificări. Update

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood