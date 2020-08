Bănci transformate în “mașinuțe”, soluția a două profesoare din SUA pentru ca măsurile anti-COVID să nu-i sperie pe copii

Două profesoare de la clasa I de la o școală din orașul american DeLand, aflat în statul Florida, au transformat clasa într-o „parcare”, căci toate băncile au devenit „mașinuțe”.

Mai exact, Patricia Dovi (35 de ani) și Kim Martin (51 de ani) au modificat pupitrele astfel încât să arate ca niște mini-Jeep-uri, concepute astfel încât să îi ajute pe copii să mențină distanțarea socială, relatează CNN.

My co-workers room. She teaches first grade and didnt want it to look scary with all the dividers. Isnt this great? pic.twitter.com/ng3IPIflCo