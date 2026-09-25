Un bărbat a apărut de 8 ori într-o zi în fața judecătorului și a primit de 8 ori aceeași pedeapsă, în Belgia

Un bărbat din Belgia a fost nevoit să se prezinte de opt ori în fața judecătorului, într-o singură zi, după ce a fost surprins de opt ori cu viteză excesivă în același loc. Instanța i-a aplicat o amendă totală de 3.200 de euro și i-a suspendat permisul pentru 120 de zile.

120 de zile fără permis și 3.200 de euro amendă

Un șofer din Stekene, o comună belgiană din regiunea Flandra, a trebuit să se prezinte de opt ori într-o singură zi în fața judecătorului din Sint-Niklaas.

În cursul anului trecut, bărbatul a fost prins de radar de opt ori, într-un interval de o lună, pe aceeași secțiune de drum din localitatea Sinaai. În acel sector, limita de viteză este de 50 km/h, însă belgianul a circulat de fiecare dată cu viteze cuprinse între 88 și 103 km/h.

Potrivit avocatului acestuia, bărbatul nu știa de încălcările repetate ale limitei de viteză. Deplasările au avut loc dimineața devreme, în timp ce șoferul belgian mergea la serviciu.

„Toate încălcările au avut loc între orele 5:45 și 6:00 dimineața, în momentul în care clientul meu se îndrepta spre serviciu. La urma urmei, primise deja comentarii de la șeful său de mai multe ori că ar fi bine să fie punctual”, spune avocatul, citat de VRT.

Între timp, bărbatul și-a schimbat locul de muncă și depinde de permisul de conducere deoarece își transportă colegii la șantiere. Instanța nu a ținut însă cont de aceste argumente.

Pentru fiecare dintre cele opt încălcări ale limitei de viteză, judecătorul a dispus o interdicție de a conduce timp de 15 zile și o amendă de 400 de euro. Astfel, în total, bărbatul va rămâne fără permis timp de 120 de zile și va trebui să plătească 3.200 de euro.

Ce sancțiuni riscă șoferii care depășesc viteza legală în Belgia

În Belgia, șoferii care depășesc viteza legală cu 20 km/h trebuie să se aștepte la o amendă de cel puțin 100 de euro. Pentru depășiri de peste 50 km/h, sancțiunile încep de la 300 de euro. Deoarece statele membre ale UE au un acord privind executarea sancțiunilor, amenzile aplicate în Belgia, începând de la o valoare de 70 de euro, pot fi solicitate și în Germania.

În Germania, șoferii care depășesc viteza legală riscă, în localități, amenzi cuprinse între 30 și 800 de euro, în timp ce în afara localităților amenzile variază între 20 și 700 de euro. Un prag important este depășirea cu 21 km/h a vitezei legale. De la această valoare, șoferii primesc un punct în registrul de la Flensburg, atât în localități, cât și în afara acestora.

În localități, suspendarea permisului poate fi dispusă de la o depășire a vitezei legale cu 31 km/h, iar în afara localităților de la o depășire cu 41 km/h.

Șofer de Porsche, prins cu 321 km/h

Depășirile de viteză pot duce în mod repetat la situații periculoase în trafic. Și în Germania au existat cazuri extreme care au atras atenția. Un astfel de caz a avut loc în vara anului 2025, pe autostrada A2 din Saxonia-Anhalt. Potrivit poliției, șoferul unui autoturism sport Porsche Panamera a fost înregistrat cu viteza de 321 km/h cu ajutorul unei instalații mobile de monitorizare a vitezei, cunoscută sub denumirea de Enforcement Trailer. Măsurătoarea a fost făcută pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era de 120 km/h.

Pentru șofer au fost stabilite o amendă de 900 de euro, două puncte în registrul de la Flensburg și o interdicție de a conduce timp de trei luni.

Care sunt limitele de viteză în România

Conducătorii auto sunt obligați să respecte limitele de viteză stabilite pentru localități, drumurile din afara localităților și autostrăzi.

Regimul de viteză pe drumurile publice este strict reglementat în funcție de categoria arterei pe care se circulă:

În localități: Limita generală stabilită de lege este de 50 km/h în majoritatea orașelor, comunelor și satelor.

În afara localităților: Conducătorii auto pot rula cu maximum 90 km/h pe drumurile județene și naționale, respectiv cu cel mult 100 km/h pe drumurile europene.

Pe șoselele de mare viteză: Limita maximă ajunge la 120 km/h pe Drumurile Expres și atinge 130 km/h pe autostrăzi.

Depășirea acestor limite poate atrage amenzi, iar în cazul abaterilor grave poate fi dispusă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 sau 120 de zile.

Ce amendă primești în funcție de viteza înregistrată de radar

Valoarea sancțiunii depinde de cât de mult a fost depășită limita legală de viteză pe sectorul respectiv de drum.

Pentru o depășire cu 10-20 km/h, sancțiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,5 lei sau 648,75 de lei. Dacă viteza legală este depășită cu 21-30 km/h, amenda este de 4 sau 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă 865 de lei sau 1.081,25 de lei.

Pentru o depășire cu 31-40 km/h, sancțiunea ajunge la 6-8 puncte-amendă, iar amenda poate fi de până la 1.730 de lei. În cazul unei depășiri cu peste 41 km/h, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei, în funcție de viteza înregistrată. Mai mult, atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h, permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile.

De exemplu, dacă pe un sector de drum limita este de 90 km/h, iar radarul înregistrează o mașină cu 105 km/h, depășirea este de 15 km/h.