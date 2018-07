Atacul ursului s-a produs chiar în centrul orașului, luni seara, și a fost făcut public pe Facebook de președintele Consiliului Județean Harghita, președintele Consiliului județean Harghita.

„Luni seara am scos câinele la plimbare pe drumul care duce de la gară la strada principală, când a sărit în fața mea o ursoaică cu trei pui. Ursoaica s-a retras puțin, eu am luat în brațe câinele și dintr-o dată aceasta a sărit la mine și m-a zgâriat în zona pieptului, a sfâșiat și tricoul de pe mine. Și asta în Băile Tușnad! Este înfricoșător de mare numărul de urși aici …" – povestește victima, în vârstă de 42 de ani.

„Azi am semnalat din nou Ministerului Mediului că există mari probleme în județul Harghita și trebuie intervenit de urgență!", a afirmat Borboly Csaba. "În cursul săptămânii trecute ministerul mediului a aprobat planul de acțiune pentru conservarea populației de urs, iar dacă se respectă cele asumate, în decursul unui an ministerul trebuie să elaboreze sistemul de despăgubire a victimelor omenești. Consider că este un important pas înainte, iar eforturile depuse în cursul anului trecut și al acestui an și-au adus și își aduc roadele", a mai spus președintele consiliului județean.