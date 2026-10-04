Un polonez de 60 de ani, cu două transplanturi de ficat și diabet, a fost chemat la antrenamente militare ale rezerviștilor, a informat Onet. Armata susține că încă este apt pentru serviciu.

Janusz, 60 de ani, a fost convocat pentru a participa la exerciții militare ale rezerviștilor, deși suferă de probleme grave de sănătate..

Bărbatul a trecut prin două transplanturi de ficat, suferă de diabet și necesită îngrijiri medicale constante, inclusiv tratamente periodice pentru probleme cronice ale căilor biliare.

Cu toate acestea, Centrul Central de Recrutare Militară (CWCR) i-a menținut categoria de apt pentru serviciu militar.

„De fapt, sunt bolnav din 2008», a declarat Janusz. După aproape două decenii în care armata nu a mai avut contact cu el, el a primit recent o convocare pentru a participa la antrenamente militare, pe care inițial a considerat-o o greșeală.

Doar o singură dată, în timpul pandemiei, au vrut să mă ia, dar atunci mi s-a acceptat contestația. Acum însă sunt foarte insistenți.

În contestația sa către CWCR, acesta a specificat că starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ de la ultima evaluare medicală și a inclus documentații despre transplanturile de ficat și tratamentele regulate necesare.

Cu toate acestea, cererea sa a fost respinsă, iar CWCR a justificat decizia prin faptul că bărbatul nu a solicitat o reevaluare oficială a categoriei sale militare.

„Exercițiile de rezervă sunt adaptate posibilităților participanților și nu necesită întotdeauna efort fizic excesiv”, a precizat CWCR în răspunsul său.

Decizia finală privind participarea va fi luată doar după ce Janusz se va prezenta la unitatea militară, iar un medic militar îi va evalua starea de sănătate.

Conform unor surse din armata poloneză, astfel de cazuri nu sunt izolate. „Oamenii se prezintă la unitate, sunt evaluați de medic și apoi trimiși acasă. Oficial, însă, ei sunt considerați ca fiind prezenți la antrenamente, ceea ce ajută la îndeplinirea planurilor de pregătire», a declarat un ofițer sub anonimat. „Așa își umflă armata statisticile”, a adăugat acesta.

Problema rezervei militare a devenit tot mai presantă în Polonia după suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2009.