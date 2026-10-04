În Ecuador, fenomenul El Niño a perturbat ecosistemul marin: calamari și homari au fost aruncați pe plaje, pescarii se luptă cu o plaga masivă de jaibe mora, crustacee care le distrug plasele, a relatat El Comercio.

Fenomenul El Niño provoacă o criză fără precedent în sectorul pescuitului din Ecuador, afectând ecosistemul marin și mijloacele de trai ale pescarilor locali.

Temperaturile ridicate ale apelor oceanice, care au crescut cu până la 4 grade Celsius conform datelor oferite de Institutul Oceanografic și Antarctic al Marinei (Inocar), au produs schimbări dramatice în comportamentul speciilor marine.

Fenomenul El Niño și efectele sale devastatoare

Începând din februarie, pescarii au observat modificări neobișnuite în habitatul marin. Gabriela Cruz, managerul Federației Naționale a Cooperativelor Pescărești din Ecuador (Fenacopec), a descris două faze ale acestor schimbări.

Prima etapă a fost marcată de apariția unei plăgi numite „jaiba mora”, un crustaceu care distruge plasele de pescuit.

În a doua etapă, între februarie și iulie, calamarul a început să se eșueze pe plaje, iar în luna mai, apa mării a aruncat pe țărm cantități mari de homari mici, un fenomen atribuit creșterii anormale a temperaturii apei.

„Jaiba mora”, o amenințare pentru pescari

Gabriela Cruz a explicat că jaiba mora, un crustaceu asemănător unui crab, a fost întâlnit pentru prima dată în timpul fenomenului El Niño din 1983.

În 2026, acesta a reapărut pe coastele din Manabí și s-a extins rapid către Esmeraldas, Santa Elena și Guayas.

Potrivit biologului David Chicaiza de la Institutul Public de Cercetare în Acvacultură și Pescuit din Ecuador (Ipiap), condițiile de mediu actuale au favorizat reproducerea masivă a acestui crustaceu, ceea ce a dus la distrugerea plaselor utilizate, reducând astfel semnificativ cantitatea de pește prinsă.

Redirecționarea pescuitului

În timp ce unele specii, precum corvina sau merluciul, au devenit din ce în ce mai rare din cauza schimbărilor în distribuția lor, alte specii, cum ar fi camaroul pomada, jurelul și chumumo, au apărut în cantități mari în apropierea coastei.

„Camaroul pomada este mai abundent, mai ales în Posorja și Golful Guayaquil”, aexplicat Chicaiza.

Totuși, pescarii trebuie să facă față costurilor ridicate ale combustibilului și distanțelor mai mari pentru a găsi specii valoroase, ceea ce le afectează veniturile.

Nivelul mării și apelul la autorități

Raportul publicat de Erfen pe 29 august 2026 indică o creștere a nivelului mării cu 35 de centimetri, ceea ce complică suplimentar activitatea pescarilor.

Cruz solicită ajutor din partea autorităților, afirmând că „bonurile și alimentele oferite de Guvern au ajuns doar la o parte dintre pescari”,

Fenacopec, care reprezintă 40.000 din cei 100.000 de pescari artizanali din Ecuador, recomandă comunităților să facă provizii, având în vedere lunile dificile care urmează.