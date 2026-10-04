Benzina s-a scumpit, duminică, 4 octombrie 2026, în toate lanșurile mari de alimentare din București și din țară, astfel că nu se mai găsește sub 10 lei litrul.

Măririle de preț sunt de până la 10 bani per litru, astfel că benzina cea mai ieftină din București costă 10,03 lei/l, dar ajunge până la 10,11 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, duminică, 4 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,03 lei, de la minimul de 9,99 lei/l, constant din 25 septembrie (o majorare cu 0,04 lei/l). Ea se găsește cu acest cost la Lukoil, însă pentru această stație este prețul minim pe care îl practica de joi.

Petrom vinde carburantul cu 10,05 lei/l, costul de ieri.

Stațiile Socar afișează un preț de 10,05 lei/l doar la una dintre stațiile din București, de la 9,99 lei/l ieri (o creștere cu 0,06 lei), iar la celelalte pompe benzina este 10,06 lei (mărire cu 0,07 lei/l) sau 10,09 lei/l (majorare cu 0,10 lei).

În afară de minimul de 10,03 lei/l, Lukoil mai comercializează benzina cu 10,08 lei/l de la 10,03 lei/l, costul menținut de joi (o majorare cu 0,05 lei/l).

La Rompetrol, carburantul a ajuns la 10,11 lei/l, de la 10,05 lei/l, menținut de miercuri (o creștere de 0,06 lei).

OMV ridică prețul, duminică, 4 octombrie 2026, la 10,11 lei/l de la la 10,05 lei/l, costul din 25 septembrie (o mărire de preț cu 0,06 lei).

Și stațiile Mol vând carburantul cu 10,11 lei/l de 10,05 lei/l, același preț din 25 septembrie (o scumpire cu 0,06 lei/l).

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,03 lei/l de la 9,97 de lei/l, preț neschimbat din 24 septembrie (o creștere de 0,06 lei). În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,03 lei/l, de la 9,99 de lei/l, costuri constante tot din 24 septembrie (o majorare cu 0,04 lei).

Cât costă motorina în București, duminică, 4 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, prețul de miercuri.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard duminică, 4 octombrie 2026, tot cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

De asemenea, stațiile Mol mențin trendul și păstrează costul la 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, prețul motorinei pleacă de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 4 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă azi 9,79 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la stația Petrolium din Albești, situată pe DN 13, județul Mureș, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină motorină din țară a rămas la 10,75 de lei/litru, cost menținut din 26 septembrie, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, Strada Principală nr. 172 (DN 7), județul Dâmbovița.