Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un urs în județul Brașov

Un bărbat de 55 de ani din Comana, județul Brașov, a fost ucis de un urs în extravilanul localității Cuciulata. Tragicul incident a fost anunțat miercuri la Poliție, potrivit News.ro.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localității Cuciulata, din județul Brașov.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că un bărbat de 55 de ani, domiciliat în localitatea Comana, în timp ce se afla pe un teren situat în extravilanul localității Cuciulata, a fost atacat de un urs, care i-ar fi provocat mai multe răni”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Echipajul medical sosit la fața locului nu a reușit să-l salveze, rănile suferite fiind prea grave. Victima a fost declarată decedată la locul incidentului, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.