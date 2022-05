Șase oameni sunt investigați în Shanghai, după ce un rezident dintr-un azil a fost declarat mort din greșeală, pus într-un sac de cadavre și dus de legiști într-o dubă, înainte ca angajații morgii să observe că este încă în viață, notează The Guardian.

Incidentul, care a avut loc duminică după-amiază, a fost filmat de trecători, iar imaginile s-au răspândit rapid online spre revolta oamenilor, în special a rezidenților carantinați de 5 săptămâni.

De asemenea, a stârnit îngrijorări cu privire la sistemul medical, care pare depășit de situație.

În filmare, angajații sanitari sunt văzuți scoțând o geantă de cadavre din duba mortuară, cu un cărucior. Se uită în interiorul sacului înainte de a realiza că persoana dinăuntru este în viață.

„Este în viaţă! Ai văzut asta? Este în viaţă!”, spune unul dintre angajați. „Nu-l acoperi din nou!”, spune altul.

Un muncitor merge să vorbească cu oameni care poartă costume de protecție în afara clădirii, iar pacientul în vârstă este transportat înapoi înăuntru.

Incidentul a fost confirmat de guvernul raionului Putuo, care a declarat că a demarat investigații.

Casa de bătrâni din Shanghai Xinchangzheng a cerut scuze, în timp ce casa funerară și-a lăudat angajații pentru că au observat că persoana era încă în viață și i-a răsplătit cu 5.000 de yuani (600 de lire sterline) fiecare.

Lockdown-ul din Shanghai a generat mai multe probleme, inclusiv penuria de alimente și probleme de livrare și a provocat proteste atât online, cât și pe străzile orașului.

Un videoclip postat recent pe rețelele de socializare arată cum un bărbat oprește un camion în mijlocul drumului și cerșește mâncare.

Heart-wrenching video of a worker in Shanghai, who stops a truck to expose his desperation and hunger. Man breaks down crying when given bananas and crackers pic.twitter.com/trNTM9vHzi