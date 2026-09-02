Cum a avut loc transformarea mașinii

Incidentul a avut loc la mijlocul lunii august, când orașul Valparaiso, din statul Indiana, a fost declarat zonă afectată din cauza unei serii de furtuni puternice care au lovit nordul statului.

Proprietarul vehiculului, afectat de pana de curent, a împărtășit pe YouTube detaliile transformării mașinii sale într-o sursă de curent pentru locuință. El a demonstrat cum un autoturism obișnuit poate deveni un aliat de nădejde în situații extreme.

Chevrolet-ul Cruze, echipat cu un motor turbo de 1,4 litri, a fost adaptat cu un acumulator H7 AGM și un invertor cu undă sinusoidală pură de 2.000 de wați, capabil să suporte o suprasarcină de până la 4.000 de wați. Sistemul a alimentat două frigidere, un congelator, un televizor, becuri și mai multe dispozitive de birou, inclusiv un laptop, o imprimantă și un monitor extern.

Generatorul original al mașinii, de 130 de amperi, împreună cu tehnologia avansată a acumulatorului AGM, au asigurat o funcționare stabilă, chiar dacă motorul mașinii a fost nevoit să ruleze pe ralanti timp de cinci zile. Tensiunea furnizată de mașină varia între 12,2 și 12,8 volți, iar în momentele de consum maxim a scăzut până la 10,9 volți.

Deși acest nivel se apropia de limita maximă admisă, dispozitivele conectate nu au fost afectate. Mai mult, motorul mașinii a ajustat automat turațiile între 1.000 și 1.200 rotații pe minut pentru a menține stabilitatea sistemului.

Consumul s-a dovedit surprinzător de economic

Pe parcursul celor cinci zile, mașina a consumat mai multe canistre de benzină de câte cinci galoane (un galon echivalează cu aproximativ 3,78 de litri). Proprietarul a estimat un consum de 0,22 de galoane pe oră, ceea ce, la un preț mediu de 3,98 de dolari pe galon în SUA, a reprezentat o cheltuială redusă.

Conform calculelor, acesta a cheltuit 105 dolari. El consideră că soluția nu l-a costat foarte mult, în condițiile în care a avut în continuare electricitate.

Întreținerea necesară în această perioadă a fost minimă. Ocazional, proprietarul a turat motorul pentru a menține funcționarea optimă, iar după încheierea celor cinci zile, a trimis un eșantion de ulei pentru analiză, pentru a verifica dacă motorul a suferit vreo deteriorare.

Deși rezultatele analizei nu au fost făcute publice, proprietarul a afirmat că mașina a funcționat fără probleme și a făcut față cu succes provocării.

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