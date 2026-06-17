Benzina se găsește la un preț de circa 8,50 lei/l, ajungând astfel mai ieftină ca benzina, care se vinde cu aproape 9 lei/l, așa cum era înainte, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, miercuri, 17 iunie 2026

Benzina și motorina s-au ieftinit, miercuri, 17 iunie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește miercuri de la 8,52 lei/l, în scădere față de ieri când era 8,62 de lei/l (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde azi benzina cu 8,58 lei/l, comparativ cu 8,78 de lei/l, prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,20 lei/l).

Și OMV afișează benzina standard tot la 8,58 lei/l, față de ieri când costa 8,78 de lei/l (o diferență de 0,20 lei/l).

La stațiile Mol, carburantul se vinde tot cu 8,58 lei/l, deși marți costa 8,78 de lei/l (o diferență de 0,20 lei).

Și stațiile Socar vând benzina la același cost, de 8,58 lei/l, în scădere față de ieri când avea prețul de 8,78 lei/l (o diferență de 0,20 lei/l).

În schimb, Lukoil a ieftinit benzina și o vinde miercuri, 17 iunie, cu prețul de 8,68 lei/l, de la 8,78 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), dar rămâne cea mai scumpă stație.

Se observă că, față de zilele precedentă, când diferența dintre cea mai ieftină benzină standard și cea mai scumpă era de circa 1 leu, acum este doar de circa 15 bani.

În principalele orașe din țară, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard are același minim, de 8,52 lei/, comparativ cu ziua precedentă când era 8,62 lei/l (o diferență de 0,10 lei).

Cât costă motorina în București, miercuri, 17 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă miercuri 8,98 lei/l, comparativ cu 9,08 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde motorina standard cu 9,04 lei/l, în scădere față de ziua precedentă când era 9,10 lei/l (o diferență de 0,06 lei).

OMV afișează pentru acest carburant un preț de 9,04 lei/l, față de 9,14 lei/l, costul de ieri (o diferență de 0,10 lei).

Tot cu 9,04 lei/l se vinde motorina și la Mol, stații care ieri o vindeau cu 9,14 lei/l (o diferență de 0,10 lei).

De asemenea, prețul de 9,04 lei/l apare miercuri, 17 iunie, și la Socar, care afișa un cost de 9,14 lei/l în ziua precedentă (o diferență de 0,10 lei).

Lukoil a menținut prețul carburantului la 9,14 lei/l, același cost de marți.

În acest fel, prețul maxim de la motorina standard de apropie de cel minim, la fel ca și în cazul benzinei.

Raportat pe orașe, motorina are un preț minim de 8,98 lei/l, în scădere față de ieri când era 9,08 lei/l (o diferență de 0,10 lei), în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, motorina costă tot 8,98 lei/l, de la 8,99 lei/l (o diferență de 0,01 lei), cât era în ziua precedentă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 17 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește miercuri, 17 iunie 2026, la prețul de 8,49 lei/l, comparativ cu 8,52 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,03 lei), și se găsește la stația PRV Petrolium, din Reghin, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 8,48 lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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