„Dragi prieteni BIAS, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, evenimentul a fost amânat pentru duminică, 4 septembrie, evoluțiile vor începe la ora 10.00, accesul publicului va fi permis începând cu ora 8.00”, au anunțat organizatorii, vineri, 2 septembrie.

Aceștia au precizat că sâmbătă, 3 septembrie, dacă vremea va permite, se vor desfășura și antrenamente.

Administrația Națională de Meteorologie a transmis că, cel puțin până sâmbătă dimineață, „cerul va avea înnorări și vor fi averse și descărcări electrice”, ceea ce afectează zborurile aeronavelor de la BIAS 2022.

Programul BIAS 2022

Ediția cu numărul 12 a BIAS va fi dedicată primei femei aviator care traversat Marea Mediterană fără escală. Este vorba despre Smaranda Brăescu, prima femeie parașutist a României, care a înregistrat, acum exact 90 de ani, recordul mondial la salt cu parașuta. De asemenea, spectacolul este dedicat celebrării a 110 ani de la înființarea Aeroportului Băneasa.

BIAS 2022 se desfăşoară sub patronajul Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării și Ministerului Economiei și reunește 100 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expuse publicului, dar şi peste 150 de piloţi şi paraşutişti.

Cine vine duminică, 4 septembrie, la Aeroportul Băneasa – Aurel Vlaicu și ROMAERO poate vedea următoarele tipuri de avioane: F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Șoim, IAR 316 Alouette, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules, AN 26 și C 27J Spartan. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, exerciţii specifice de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.

La show-ul aerian vor participa și așii Aeroclubului României – Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings, dar și celebrii Iacări Acrobați, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini, cu avioane Yak-52.

Totodată, la eveniment participă și Forțele Aeriene ale Italiei cu supesonice Eurofighter Typhoon, Alenia Aermacchi M-346 Master și C-27J Spartan, dar și forțele Armate Slovene, cu Pilatus PC-9.

La BIAS 2022 va fi prezent și celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31, mai spun organizatorii.

